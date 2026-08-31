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31 серпня 2026, 11:39

У Євросоюзі розроблять закон проти Airbnb

Єврокомісія розробляє законопроєкт, який має допомогти країнам ЄС боротися з наслідками масового зростання короткострокової оренди житла. Про це повідомляє Financial Times.

Єврокомісія розробляє законопроєкт, який має допомогти країнам ЄС боротися з наслідками масового зростання короткострокової оренди житла.

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Нові норми планують включити до Закону про доступне житло (Affordable Housing Act), який наразі розробляють. Єврокомісія планує представити його до кінця 2026 року.

Документ має визначити критерії, за яких міста й регіони зможуть обмежувати короткострокову оренду через платформи на кшталт Airbnb у районах, де вона створює реальний тиск на ринок житла.

Не заборона, а інструмент для міст

За даними FT, йдеться не про суцільну заборону Airbnb в усьому ЄС і не про єдині правила для кожного напрямку. Натомість Брюссель має намір створити правову рамку, яка дозволить місцевій владі запроваджувати системи ліцензування, обмеження кількості ночей оренди, квоти чи мораторії. Але це може діяти за умови, що такі заходи виправдані й пропорційні місцевим умовам.

Згідно з даними Об'єднаного дослідницького центру (JRC), у ЄС короткострокова оренда житла охоплює лише 1,2% усього житлового фонду. Але в популярних туристичних локаціях ситуація інша: в італійському Сорренто, хорватському Дубровнику та іспанській Фуертевентурі цей показник сягає близько 20%.

Місцева влада туристичних міст стверджує, що туристи витісняють корінне населення і провокують різке зростання цін на житло. За даними Eurostat, які наводить FT, ціни на житло в Європі зросли майже на дві третини у період 2015−2025 років, а орендна плата — більш ніж на п'яту частину.

Читайте також: Оренда житла в Європі 2026: скільки коштує ночівля в апартаментах і готелях

Деякі міста вже намагаються самостійно стримувати цей ринок. Париж обмежує туристичну оренду, а Барселона планує повністю скасувати наявні ліцензії на туристичні квартири до 2028 року. Втім, місцева влада регулярно стикається з судовими позовами з боку власників нерухомості та представників туристичної галузі.

Ініціатива Єврокомісії розвиває вже чинне регулювання: з 20 травня 2026 року в ЄС діє окремий регламент про збір і обмін даними щодо короткострокової оренди житла, який зобов'язує реєструвати об'єкти нерухомості й передавати відповідну інформацію органам влади.

Новий закон, імовірно, дозволить містам використовувати ці дані для запровадження жорсткіших обмежень саме там, де житло особливо дороге або дефіцитне.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, Євростат оприлюднив дані про середню орендну плату в 40 європейських містах. Різниця між найдорожчими і найдешевшими столицями — семикратна. Абсолютний лідер — Женева: тут треба заплатити €3 350 на місяць за двокімнатну квартиру. Серед столиць першість тримає Лондон. Це єдине місто, де оренда перевищує €3 000 (€3 050).

Читайте також: Оренда за кордоном змінюється: де нерухомість ще приносить 7−12%

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+41
gorobezus
gorobezus
31 серпня 2026, 12:29
#
А просто жилье строить не пробовали? Новое более качественное, а не жить в халупах которые еще Колумба помнят, а некоторые — и Цезаря, который Юлий.
+
+11
BigBend
BigBend
31 серпня 2026, 12:47
#
Щось ЄС по ініціативам навіть наших політиків випереджає. Замість виперти всіх муслімів в Сирію та будувати нове житло — ініціативи рівня 47-хромосом, що вбивають добре працюючу систему.
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