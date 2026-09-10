Airbnb під контролем: Польща готує нові обмеження для власників квартир

У Польщі готують нові правила для ринку подобової оренди житла: мешканці багатоквартирних будинків через житлові об'єднання та кооперативи зможуть забороняти використання квартир для короткострокового розміщення туристів. Про це пише «Судово-юридична» газета.

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Що зміниться

Крім того, місцева влада отримає можливість створювати окремі райони, де така оренда буде заборонена. Водночас для власників і операторів житла планують запровадити єдиний реєстр, нові вимоги та штрафи до 50 тисяч злотих.

Польський уряд 2 вересня схвалив поправки до законопроєкту про регулювання короткострокової оренди. Вони, зокрема, повертають житловим об'єднанням і кооперативам право вирішувати, чи дозволяти подобову оренду квартир у будинках, якими вони управляють.

Йдеться про зміни до польського закону від 29 серпня 1997 року про готельні послуги, а також послуги керівників туристичних груп і туристичних гідів.

Мешканці будинку зможуть заборонити короткострокову оренду

Згідно з поправкою, житлові об'єднання та кооперативи зможуть ухвалювати рішення про заборону короткострокової оренди у своїх будинках. Для цього відповідні органи об'єднання або кооперативу повинні будуть прийняти окреме рішення.

Фактично повертається норма, яка була передбачена початковою версією законопроєкту, однак у липні її вилучили під час внесення попередніх змін.

Це рішення викликало суперечки, оскільки попередня редакція не давала органам місцевого самоврядування можливості створювати так звані «зони, вільні від Airbnb», а самим мешканцям — впливати на появу поруч із їхніми квартирами об'єктів, які фактично працюють як мініготелі.

Міста зможуть створювати зони без подобової оренди

Додаткові повноваження мають отримати й органи місцевого самоврядування. Міські та муніципальні ради зможуть своїми рішеннями визначати території, на яких короткострокова оренда житла буде заборонена.

Такі рішення можна буде застосовувати там, де короткострокова оренда створює проблеми для мешканців, зокрема загрожує громадському порядку, безпеці або базовому комфорту життя.

Основна частина закону має повністю запрацювати у 2028 році, щоб учасники ринку мали час підготуватися. Водночас окремі положення, пов’язані з порушеннями громадського порядку, планують запровадити раніше.

Житлові об'єднання та кооперативи також зможуть звертатися з вимогою виключити з реєстру так звані інші об'єкти, у яких надаються готельні послуги.

Що в Польщі вважатимуть короткостроковою орендою

Законопроєкт, який уже перебуває у польському Сеймі під номером 2865, уточнює саме поняття готельної послуги.

Такою пропонують вважати короткострокове проживання тривалістю не більше 30 днів. У законодавстві це поняття фактично прирівняють до короткострокової оренди.

Такі зміни мають допомогти боротися з тіньовим сектором на ринку туристичного житла та реалізувати вимоги законодавства Європейського Союзу.

Нові правила дозволять реєструвати всі об'єкти короткострокової оренди незалежно від того, хто саме їх використовує для надання таких послуг.

У Польщі створять єдиний реєстр туристичного житла

Ще одна важлива зміна — створення Центрального туристичного реєстру об'єктів розміщення. У ньому планують зібрати інформацію про об'єкти, що використовуються для надання готельних послуг, але не належать до традиційних готелів.

Підприємці, які планують надавати в таких приміщеннях послуги розміщення, а також фермери, які пропонують проживання у своїх господарствах, повинні будуть повідомляти про об'єкт відповідний орган місцевої влади.

Також необхідно буде подати правила перебування в об'єкті та заявити під загрозою кримінальної відповідальності, що приміщення відповідає встановленим вимогам.

Законопроєкт передбачає, що кожен об'єкт, де надаються готельні послуги, повинен мати правила внутрішнього розпорядку, а також виконувати вимоги щодо гарантування безпеки неповнолітніх.

За порушення передбачають штрафи до 50 тисяч злотих

За недотримання нових правил у Польщі планують запровадити адміністративні штрафи у розмірі до 50 тисяч злотих.

Покарання, зокрема, може застосовуватися за використання назв або позначень, здатних ввести клієнта в оману щодо типу чи категорії об'єкта.

Штрафи також передбачені за роботу без необхідного рішення про присвоєння об'єкту відповідного виду та категорії, без внесення до встановленого реєстру або після призупинення такого запису.

У разі повторних порушень вимог щодо охорони праці та безпеки об'єкт зможуть виключити з реєстру.