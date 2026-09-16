Мінфін продав облігацій на 2,01 млрд грн: які ставки запропонували інвесторам

До держбюджету залучено 2,01 млрд грн під час сьогоднішнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Що пропонували інвестору

Облігації в гривні строком обігу 1 рік зі ставкою 15,17% річних забезпечили надходження 1,00 млрд гривень.

Облігації в гривні строком обігу 2,5 роки з дохідністю 16,10% річних залучили до бюджету 1,014 млрд гривень.

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Скільки залучено з початку року

Із початку 2026 року держава вже залучила понад 338,13 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — майже 2,36 трлн гривень. Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Міністерство фінансів 8 вересня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 1,74 млрд гривень.

Аукціони з розміщення ОВДП відбуваються щовівторка. Номінал однієї облігації становить 1 000 грн, 1 000 доларів США або 1 000 євро.