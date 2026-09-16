Гендиректор «Укрпошти» подав позов до Нацбанку

Адвокати генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського подали позов до Національного банку України в Київський Окружний Адміністративний суд з вимогою скасувати рішення про його звільнення у зв’язку з професійною непридатністю. Про це Смілянський написав у Facebook.

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Що каже Смілянський

За його словами, він почекав 80 днів після того, як НБУ вирішив його звільнити, щоб відповісти, бо знав, що воно того варте.

Смілянський нагадав, що НБУ під керівництвом Андрія Пишного спробував знищити його професійну репутацію, визнавши професійно непридатним.

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«Не вийшло. Тепер моя черга знищити в судовому порядку залишки репутації пана Пишного. Там, відверто кажучи, вже небагато залишилося. Тому цього тижня мої адвокати подали позов до НБУ в Київський Окружний Адміністративний суд з вимогою скасувати рішення про моє звільнення у зв’язку з професійною непридатністю», — розповів гендиректор «Укрпошти».

Він наголосив, що впевнений у своїй позиції й готовий довести її в суді та вважає рішення щодо нього незаконним та упередженим.

«І дуже хочу почути аргументи, чому до керівника Укрпошти застосували підхід, якого не застосовували до керівників інших діючих банків та фінансових установ навіть після в рази більших штрафів, ніж в „Укрпошти“», — підкреслив Смілянський.

Він додав, що позов подав особисто і юристів теж оплачує сам. «Укрпошта» нічого не платить.

«Єдине, турбуюся, що судові справи займають час, і поки вони завершуються, хтось, як показує досвід, може опинитися на плівках, за ґратами чи за кордоном. Тоді, звісно, смак перемоги буде трохи зіпсований, але, як ви побачили вище, я вмію і чекати, і передбачати певні події», — підсумував Смілянський.

Передісторія

Ситуація навколо Ігоря Смілянського та «Укрпошти» розгортається на тлі підготовки компанії до запуску банківських послуг у межах моделі фінансової інклюзії.

23 червня Національний банк України ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг.

За словами Смілянського, НБУ вимагає, щоб акціонер компанії протягом п’яти днів відсторонив його від посади та призначив іншого керівника. Сам він пов’язує це рішення з процесом створення поштового банку на базі «Укрпошти».

Смілянський заявив, що компанія була готова до запуску банківських послуг, має понад 2 млрд грн власного капіталу та працює з прибутком. Він також зазначив, що юридична команда «Укрпошти» аналізує рішення регулятора та розглядає можливість його оскарження в суді.

Окремо керівник компанії повідомив про намір поінформувати міжнародних партнерів, зокрема ЄБРР та МВФ, з якими «Укрпошта» має угоди та співпрацю.

Нацбанк раніше вже звертав увагу на ризики в управлінні «Укрпоштою» та вимагав створення наглядової ради компанії. Регулятор наголошував, що для надання фінансових послуг компанія має відповідати вимогам до корпоративного управління, прозорості та професійної придатності керівництва.

Попри рішення НБУ, Смілянський заявив, що «Укрпошта» продовжує працювати у штатному режимі, а для клієнтів компанії наразі нічого не змінюється.

«Я ніколи не програвав. Я або перемагав, або вчився», — заявив Смілянський, коментуючи ситуацію.