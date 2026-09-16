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16 вересня 2026, 8:39

Долар по 49 та продовження війни: що закладає бізнес у бюджети на 2027 рік

98% компаній закладають у свої бізнес-плани на 2027 рік сценарій продовження війни, а середній курс гривні до долара США становить 49 грн за долар. Про це свідчать результати опитування «Прогнози бізнесу 2027», проведеного Європейською Бізнес Асоціацією серед членських компаній.

98% компаній закладають у свої бізнес-плани на 2027 рік сценарій продовження війни, а середній курс гривні до долара США становить 49 грн за долар.

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Що очікує бізнес

В оцінці загальної динаміки розвитку бізнесу на 2027 рік переважають стримані очікування. 39% компаній прогнозують негативну динаміку, ще 34% не очікують змін, тоді як 27% розраховують на позитивну динаміку. Війна залишається ключовим фактором, який визначатиме бізнес-планування у 2027 році. 98% респондентів враховують у своїх бізнес-планах сценарій продовження війни.

Який середній курс закладають

У таких умовах компанії також формують бюджети з урахуванням валютних ризиків. Середній курс 49 грн за долар — такий показник бізнес закладає у фінансове планування на 2027 рік.

Доходи

Прогнози доходів у 2027 році виглядають обережними. У гривні 53% компаній очікують зростання доходів, 29% — падіння, а 18% — відсутність змін порівняно з попереднім роком.

У доларовому еквіваленті 41% прогнозують падіння доходів, 36% — зростання, а 23% — стабільність. Подібна тенденція спостерігається і в натуральному виразі: 38% компаній очікують падіння обсягів, 35% — зростання, а 27% не прогнозують змін.

Попри обережні очікування, деякі бізнеси планують нові інвестиції. 3% компаній мають намір реалізовувати нові масштабні інвестиційні проєкти у 2027 році, а їхня середня очікувана вартість становить близько 5 млн доларів США.

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Значною більшою є готовність фінансувати соціальні проєкти: 48% компаній планують інвестувати у соціальні ініціативи у 2027 році. У середньому такі інвестиції становитимуть близько 4% від доходу компаній.

Технологічна трансформація також залишається серед пріоритетів бізнесу. 83% компаній планують у 2027 році використовувати інструменти штучного інтелектудля оптимізації процесів або підвищення ефективності роботи. Це свідчить про те, що в умовах обмежених ресурсів та кадрових викликів бізнес дедалі активніше шукає технологічні рішення для підвищення продуктивності. Водночас бізнес очікує від держави посилення роботи за напрямами, які безпосередньо впливають на стійкість та можливості розвитку компаній.

Ключові завдання для уряду у 2027 році:

  • боротьба з корупцією — 58%;
  • посилення енергетичної безпеки для проходження опалювального сезону — 40%;
  • посилення захисту від ворожих атак — 35%.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», згідно з результатами опитування керівників компаній у II кварталі 2026 року, яке провів Національний банк України, український бізнес налаштований оптимістичніше щодо пожвавлення ділової активності в наступні 12 місяців.

Підприємці впевненіше очікують на зростання виробництва та збільшення продажів, хоча водночас прогнозують помірне послаблення гривні та подальше скорочення штатів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
16 вересня 2026, 10:17
#
А будет ли к концу 2027 года КабМин? Мрийныки.
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