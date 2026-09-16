Курс долара та євро у середу: ситуація на готівковому ринку, в обмінниках та на міжбанку

У середу, 16 вересня, середній курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Курс євро не змінився у купівлі та у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,43−44,91 грн. Євро купують за 51,31 грн, а продають за 51,93 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,75−44,84, євро — 51,85−52,05 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,61−44,64 грн. Торги з євро проходять на рівні 51,52−51,53 грн.

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