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16 вересня 2026, 8:00

Сховати закордонні активи більше не вийде: ДПС отримує розширений доступ до CRS

Міжнародна податкова прозорість виходить на новий рівень: розширення стандарту автоматичного обміну інформацією CRS суттєво збільшить обсяг даних про іноземні активи українських податкових резидентів, що надходять до Державної податкової служби України (ДПС). Про це йдеться у Facebook-дописі Юридичної компанії WINNER.

Міжнародна податкова прозорість виходить на новий рівень: розширення стандарту автоматичного обміну інформацією CRS суттєво збільшить обсяг даних про іноземні активи українських податкових резидентів, що надходять до Державної податкової служби України (ДПС).

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нові об'єкти контролю в оновленому стандарті

Оновлений стандарт ОЕСР охоплює цифрові фінансові продукти, зокрема окремі види електронних грошей та цифрові валюти центральних банків (CBDC). Також автоматичному обміну підлягатимуть дані про непрямі інвестиції у криптоактиви через деривативи та інвестиційні структури.

Для бізнесу ключовою зміною є посилення правил ідентифікації та деталізованої звітності щодо кінцевих контролюючих осіб іноземних компаній.

Що це означає для резидентів України

До системи міжнародного обміну потрапляє інформація про широке коло активів:

  • Рахунки в закордонних банках та інвестиційних установах;
  • Частки в іноземних компаніях та партнерствах;
  • Окремі цифрові фінансові активи;
  • Статус контролюючої особи іноземної компанії (КІК).

Читайте також: З 1 липня фінансові рахунки українців за кордоном перевірятимуть за новими правилами

Головний податковий ризик — автоматичне зіставлення

Ключовий ризик для власників іноземних активів полягає у звірці даних. ДПС має можливість у автоматичному режимі порівнювати отриману з-за кордону інформацію з податковими деклараціями та звітністю про КІК, поданими в Україні.

Якщо іноземний банк ідентифікує особу як податкового резидента України й передає дані про рахунок чи компанію, а в українській базі відсутній відповідний звіт про КІК або задекларовані доходи, така розбіжність стає підставою для податкових запитів та перевірок.

Формування єдиної системи нагляду

Звітність за CRS працює у зв'язці з новим стандартом CARF, який регулює обмін даними щодо операцій із криптоактивами. У 2026 році представники ДПС вже пройшли практичне навчання від Global Forum OECD для підготовки до впровадження CARF в Україні.

У результаті формується трирівневий контур прозорості:

  • CRS — прозорість іноземних фінансових рахунків;
  • КІК — прозорість володіння іноземними компаніями;
  • CARF — прозорість операцій із криптоактивами.

Завчасний аудит замість спорів із податковою

Головне питання для власників міжнародних структур сьогодні полягає у відповідності: чи збігаються дані, які ДПС отримує з закордонних джерел, із даними української звітності.

Фахівці рекомендують завчасно провести юридичний аудит рахунків та компаній на ризики CRS і КІК, аби врегулювати потенційні розбіжності до того, як увагу до них виявить податкова служба.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін» в червні 2026 року Міністерство фінансів оновило Порядок застосування Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (CRS).

Стандарт враховує розвиток сучасної фінансової системи, зокрема, поширення електронних грошей, цифрових валют центральних банків і фінансових інструментів, пов'язаних із віртуальними активами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Abramon
Abramon
16 вересня 2026, 9:06
#
Доведеться нашим казнокрадам схемки нові вигадувати.
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