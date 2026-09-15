S1 REIT відкрила продаж сертифікатів портфельного фонду S1 ДНК обсягом 100 млн грн

S1 ДНК відрізняється від попередніх фондів компанії структурою активів. Якщо раніше окремий фонд S1 REIT був прив'язаний до конкретного об'єкта нерухомості, то новий продукт формує портфель із кількох прибуткових будинків на різних стадіях життєвого циклу.

На старті до портфеля S1 ДНК входять активи у двох житлових проєктах Standard One: квартири у вже діючому прибутковому будинку S1 ВДНГ та активи у S1 Obolon, що перебуває на фінальній стадії девелопменту. В перспективі фонд буде поповнюватися новими об'єктами з прибуткових будинків столиці.

«S1 ДНК — це тиха дохідна гавань для ваших грошей на українському ринку колективних інвестицій. Даний фонд є нашою відповіддю на виклик часу та пропонує максимальну диверсифікацію інвестицій: володіючи часткою у фонді, інвестор стає співвласником кожної окремої квартири одразу в двох будинках за різними адресами. Фонд поєднує в собі теперішнє і майбутнє: сьогодні це апартаменти двох прибуткових будинків, а в майбутньому фонд буде поповнюватись новими об'єктами за найкращою можливою ціною, що забезпечить суттєву капіталізацію», — зазначає СЕО компанії Ігор Гіфес.

Таким чином S1 REIT поєднала в одному фонді два потенційні джерела доходу: діючі активи генерують орендний грошовий потік, тоді як нерухомість на стадії девелопменту створює потенціал зростання вартості активів у міру реалізації проєкту.

Запланована дохідність S1 ДНК становить 9% річних у доларах США з урахуванням дивідендної та капіталізаційної складових. Дивіденди виплачуються щомісяця.

Однією з причин появи портфельного фонду в S1 REIT називають попит з боку чинних інвесторів компанії. На початку червня був повністю реалізований первинний випуск фонду S1 ВДНГ. Паралельно компанія отримала можливість сформувати новий портфель одночасно з активів уже працюючого будинку та об'єкта, будівництво якого наближається до завершення.

Інша особливість моделі полягає в тому, що диверсифікація відбувається не лише між різними адресами, а й між різними станами активів. Частина нерухомості вже введена в експлуатацію та працює на орендному ринку, інша перебуває у девелопменті. Це дозволяє поєднати регулярний грошовий потік із потенціалом капіталізації в межах одного інструменту.

«Якщо раніше S1 REIT давав можливість інвестувати в окремий будинок, то тепер ми створюємо фонд, який інвестує в портфель об'єктів дохідної нерухомості. Простими словами для інвестора: це все одно що купувати акції окремих компаній або придбати готовий ETF», — пояснює CEO S1 REIT Ігор Гіфес.

До старту відкритих продажів S1 REIT проводила пресейл нового фонду: інвестори могли зареєструвати намір придбати сертифікати. Тепер купівлю можна оформити фактично, подавши онлайн-заявку та пройшовши процедуру оформлення інвестиції.

S1 REIT входить до S1 Group та спеціалізується на інвестиціях у дохідну нерухомість. Компанія працює з об'єктами девелопера Standard One та професійним управлінням нерухомістю через S1 Property.

*Інвестиції у фонди S1 REIT захищають інвестора від багатьох ризиків, але не від усіх. Запланований прибуток не гарантується. Результати діяльності фонду у минулому не є гарантією доходів в майбутньому. Перед інвестуванням ознайомтесь із регламентом та зверніться до фінансового консультанта.