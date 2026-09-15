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15 вересня 2026, 14:26

Овочі борщового набору в Україні помітно подешевшали

В Україні у вересні почалося помітне сезонне зниження цін на овочі борщового набору. За даними моніторингу Міністерства аграрної політики та продовольства, за останній місяць найбільше подешевшали цибуля, морква та картопля.

В Україні у вересні почалося помітне сезонне зниження цін на овочі борщового набору.

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Станом на 15 вересня середня ціна картоплі становить 14,2 грн за кг — на 14% менше, ніж місяць тому.

Морква подешевшала на 23%, до 17,7 грн за кг, а ріпчаста цибуля — одразу на 31%, до 20,7 грн за кг.


Впливає сезонність і збільшення пропозиції

У міністерстві пояснюють, що на ціну продуктів значною мірою впливає сезонність. Зокрема, нинішнє здешевлення овочів пов'язане зі збільшенням пропозиції нового врожаю.

Водночас ціни на інші продукти змінюються по-різному. На них впливають собівартість виробництва, витрати на енергоносії, зберігання та логістику. Додатковим фактором залишаються пошкодження логістичної інфраструктури через російські атаки.

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Середні ціни на основні продукти наразі становлять: батон — 31,5 грн за 500 г, житній хліб — 51,1 грн за кг, макаронні вироби — 39,2 грн за кг, соняшникова олія — 93,5 грн за літр, молоко — 46,7 грн за кг, вершкове масло — 89,1 грн за 200 г, сметана — 126,2 грн за кг.

Мінагрополітики продовжує щотижневий моніторинг цін, щоб відстежувати ситуацію на продовольчому ринку.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
nitrous2000
nitrous2000
15 вересня 2026, 16:13
#
Зараз прийдуть русняві боти і роскажуть чому це погано
+
0
000antman
000antman
15 вересня 2026, 16:48
#
може тому що осінь?
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