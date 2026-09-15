США хочуть конфіскувати $61,2 млн у USDT: гроші пов'язують із продажем іранської нафти

Міністерство юстиції США подало до суду позов про конфіскацію криптовалютних активів на суму близько $61,2 млн у USDT. Американська влада вважає, що ці кошти пов'язані з доходами від незаконного продажу іранської нафти та нафтопродуктів.

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Нафтові криптодоходи значно більші

За даними позову, криптовалюта проходила через пов'язані з операціями рахунки, зокрема на Binance. Загалом американські прокурори виявили понад $1,5 млрд криптовалютних переказів, які, за їхньою версією, були пов'язані зі схемою продажу іранської нафти.

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Водночас $61,2 млн — це не сума вже конфіскованих активів. Мін'юст США звернувся до суду саме з вимогою звернути ці кошти на користь держави.



