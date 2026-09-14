Латвійська AirBaltic звернулася до суду в США через фінансові проблеми

Латвійська авіакомпанія AirBaltic добровільно подала заяву про захист від банкрутства відповідно до глави 11 Кодексу США про банкрутство в Нью-Йорку. Як повідомляє Reuters, компанія розпочала процедуру реструктуризації боргу на тлі різкого зростання витрат авіаційної галузі через війну США з Іраном.

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У межах реструктуризації AirBaltic отримала €350 млн ($405 млн) фінансування від Strategic Value Partners, Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley та Oaktree Capital Management. Кошти мають забезпечити роботу компанії під час процедури.

В AirBaltic заявили, що звернення до суду має захистити авіакомпанію від кредиторів, поки тривають переговори щодо реструктуризації боргу. При цьому рейси продовжать виконуватися за розкладом протягом судової процедури.

Фінансовий стан AirBaltic погіршився через різке подорожчання авіапального. За даними Reuters, війна США з Іраном призвела до подвоєння цін на авіаційне паливо та спричинила найсерйознішу кризу для авіаперевізників з часів пандемії COVID-19.

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Державно ї допомоги не вистачило

Контрольний пакет AirBaltic належить уряду Латвії. Ще у квітні компанія отримала €30 млн державного кредиту, однак у наступні місяці її ситуація з ліквідністю погіршилася через зростання витрат на паливо.

AirBaltic стала вже другою авіакомпанією, яка зіткнулася з серйозними фінансовими проблемами через війну. У травні американська бюджетна Spirit Airlines не змогла заручитися підтримкою кредиторів для плану державної допомоги США.