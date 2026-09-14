Нафта перевищила $108 за барель: війни скорочують світові запаси пального

Світовий нафтовий ринок розпочав тиждень новим зростанням цін. Як повідомляє Euronews, ф'ючерси на нафту Brent із поставкою у жовтні та листопаді подорожчали більш ніж на 3% — до понад $108 за барель. Американська WTI з поставкою у жовтні додала близько 2,3% і торгувалася поблизу $102 за барель. Обидві марки ще минулого тижня подолали психологічну позначку у $100.

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Саудівська Аравія втратила альтернативний маршрут експорту

Додатковий тиск на ринок спричинило рішення Саудівської Аравії тимчасово зупинити роботу Східно-Західного нафтопроводу після атак безпілотників.

Ця система дозволяє транспортувати нафту до портів Червоного моря, оминаючи Ормузьку протоку. Її зупинка особливо важлива для ринку, оскільки головний морський маршрут експорту нафти зараз залишається небезпечним.

Через Ормузьку протоку до війни проходило близько 20 млн барелів нафти на добу. Нині цей обсяг, за оцінками аналітиків, скоротився приблизно до 7 млн барелів.

Ситуація в Ормузькій протоці залишається напруженою

У неділю в районі протоки було атаковано торговельне судно. За даними іранської влади, внаслідок інциденту одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Умови проходу суден через стратегічний водний шлях також змінилися. Тегеран вимагає від частини суден отримувати дозвіл на транзит і розглядає можливість запровадження плати за відповідні послуги.

Паралельно тривають військові удари та взаємні звинувачення, що створює додаткові ризики для міжнародних перевезень енергоносіїв.

Дипломатичні спроби знизити напруженість поки не дали результату. Заплановані за посередництва Оману переговори між Іраном і країнами Перської затоки щодо майбутнього судноплавства через протоку були відкладені.

У США дизель уже перевищив $6 за галон

Наслідки перебоїв відчувають не лише нафтові трейдери. У США середня ціна дизельного пального вперше перевищила $6 за галон.

За тиждень вона зросла приблизно з $5,85, а порівняно з минулим роком подорожчання становить близько 60%. Бензин у середньому коштує близько $4,22 за галон, після рекордних показників у період Дня праці.

Українські удари по НПЗ РФ стали предметом суперечки

Президент США Дональд Трамп пов'язав дефіцит дизельного пального, зокрема, з українськими ударами по російській нафтопереробній інфраструктурі.

Влітку Україна атакувала понад 20 російських нафтопереробних заводів. Після цього Москва запровадила обмеження на експорт дизельного пального.

За оцінкою Lipow Oil Associates, скорочення російського експорту забрало з ринку близько 800 тис. барелів дизельного пального на добу. Ще приблизно 1,2 млн барелів на добу припадає на перебої, пов'язані із ситуацією навколо Ормузької протоки.



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Дві війни скоротили світові потужності переробки

Проблема не обмежується транспортуванням сирої нафти. Через дві війни з ринку вибули нафтопереробні потужності загальним обсягом близько 5 млн барелів на добу.

У результаті світ одночасно стикається зі скороченням поставок нафти, перебоями в роботі НПЗ та зростанням вартості пального. Це створює додатковий тиск на ціни й підвищує ризики для споживачів та світової економіки.