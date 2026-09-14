Канада прискорює податкові рішення для інвесторів: ставка — на $1 трлн капіталу

Канада запроваджує новий для країни підхід: запити щодо податку на прибуток для інвестицій від 1 млрд канадських доларів ($720 млн) розглядатимуть у пріоритетному порядку. Про це повідомляє Bloomberg. Мета — швидше залучати міжнародний капітал і прибрати податкову невизначеність для великих проєктів.

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Новий підхід для великих інвестицій

Рішення оголосив міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань напередодні першого Canada Investment Summit у Торонто. Канадський уряд розраховує залучити $1 трлн інвестицій протягом п’яти років.

Йдеться про попередні податкові рішення, які заздалегідь визначають, як саме канадське податкове законодавство застосовуватиметься до конкретної угоди. Звичайна процедура CRA може тривати до 90 днів, тоді як строки для нового прискореного механізму поки не визначені.

Водночас сама практика попереднього податкового погодження не є унікальною у світі. Наприклад, Ірландія використовує механізми advance clearance для окремих інвестиційних операцій.

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Торгівельна війна змінює правила



Для Канади нововведення має особливе значення на тлі торговельної війни зі США. Оттава намагається зменшити залежність від американського ринку та залучити більше капіталу з інших країн. Саме інвестиційний саміт у Торонто уряд розглядає як частину цієї стратегії.