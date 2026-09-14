Картопля дешевшає: ціни впали на 15%, а врожаю в Україні буде з надлишком

Україна цього року матиме достатньо картоплі для повного забезпечення внутрішнього ринку. Попри те, що загальний урожай може бути меншим, ніж торік, дефіциту продукту не прогнозують. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

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За його словами, цьогорічний валовий збір картоплі очікується на рівні близько 12,5 млн тонн. Водночас населення щороку споживає орієнтовно 2−2,5 млн тонн.

«Наявного обсягу більш ніж достатньо для внутрішнього ринку», — зазначив Висоцький.

Решту врожаю використовуватимуть для посадкового матеріалу та як корм у тваринництві.

На полях і на городах

Як товарну культуру картоплю в Україні вирощують близько 400 спеціалізованих підприємств. Загальна площа промислового вирощування становить приблизно 60 тис. гектарів.

Водночас значну частину картоплі традиційно виробляють домогосподарства — переважно для власного споживання.

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Картопля дешевшає



На тлі достатньої пропозиції ціни на картоплю знижуються. За даними Держстату, середня ціна реалізації зараз становить близько 14 грн за кілограм.

За останній тиждень картопля подешевшала приблизно на 5%, а за місяць — на 15%. У деяких регіонах закупівельні ціни вже опускалися до 12 грн/кг.

Таким чином, попри нижчий порівняно з минулим роком прогноз валового збору, Україна матиме значний запас картоплі, а поточна цінова динаміка свідчить про відсутність дефіциту на ринку.