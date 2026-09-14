Україна не створюватиме продовольчий резерв: у Мінагро пояснили рішення

Україна не планує створювати масштабні запаси продуктів на випадок дефіциту. Як повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, внутрішнього виробництва достатньо для забезпечення населення. Водночас великі запаси продовольства в умовах війни можуть створювати додаткові ризики.



Мінагро не бачить потреби у продовольчому резерві

За словами посадовця, Україна не має потреби створювати великий запас продуктів на випадок дефіциту.

«Воєнний досвід з урахуванням наших виробничих можливостей показав, що потреби у таких запасах немає», — зазначив Висоцький.

Створення продовольчого резерву потребувало б додаткових витрат на зберігання, підкреслив посадовець. Продукти, які тривалий час не використовуються, потрібно регулярно оновлювати, а старі запаси — реалізовувати.

Висоцький зазначив, що попередня система державного резерву в Україні також виявилася неефективною.

«Якби Україна залежала від імпорту якоїсь із основних категорій продовольства, тоді створення таких запасів могло б бути виправданим. У такому разі справді існував би ризик перебоїв із постачанням або фізичної нестачі певної продукції», — пояснив він.

Продуктів достатньо, але є проблема з доставкою

Висоцький наголосив, що зараз в Україні немає проблем із наявністю продовольства. Водночас основним викликом залишається логістика.

«Балансові показники демонструють, що виробництво — достатнє і продукції є вдосталь для забезпечення споживання», — сказав він.

Класична схема постачання «виробник — великий склад — магазин» у багатьох випадках більше не працює. Натомість бізнес переходить до прямих поставок або використовує менші децентралізовані склади. Така логістика, каже Висоцький, потребує більше транспорту, водіїв і часу та обходиться дорожче.

«Логістика — це зараз те, що може призвести до тимчасової відсутності або зменшення номенклатури товарів у магазинах», — підкреслив він.

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Чому великі запаси можуть бути ризиком

Україна є аграрною країною, а виробництво продуктів розосереджене по різних регіонах. Саме тому, вважає Висоцький, немає потреби накопичувати великі обсяги продовольства в одному місці.

Міністр також заявив, що підстав говорити про загрозу голоду для українців наразі немає. За його словами, навіть за повної відсутності імпорту базова потреба в молочній продукції буде забезпечена, Україна має достатньо власного виробництва зернових, олії, цукру, яєць та м'яса птиці.

Водночас окремі товари Україна змушена імпортувати. Йдеться, зокрема, про екзотичні фрукти, каву та какао-боби, а також значну частину океанічної та морської риби.

Отже, держава не планує створювати масштабний продовольчий резерв. Основний виклик зараз — перебудова логістики та створення більш розгалуженої системи постачання продуктів до магазинів.