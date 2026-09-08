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8 вересня 2026, 11:30

Злам Liquid Network: навіщо хакери повернули 3400 BTC після атаки

Масштабна атака на Liquid Network завершилася частковим поверненням викрадених коштів, — повідомляє Cointelegraph. Зловмисники, які називають себе «білими хакерами», вивели з резервного гаманця мережі близько 4000 BTC вартістю приблизно $320 млн, після чого зажадали усунути вразливість у програмному забезпеченні.

Масштабна атака на Liquid Network завершилася частковим поверненням викрадених коштів, — повідомляє Cointelegraph.

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Після встановлення виправлення вони повернули 3400 BTC — близько $270 млн, залишивши під своїм контролем приблизно 598,5 BTC, або близько $47 млн.

Інцидент призвів до зупинки нових транзакцій у Liquid Network. Для користувачів це означало тимчасове припинення операцій із L-BTC. При цьому проблема була пов'язана не зі зламом приватних ключів, а з помилкою у програмному забезпеченні мережі.

Як із Liquid вивели майже весь резерв

Liquid Network — сайдчейн Bitcoin, створений Blockstream для швидших розрахунків, зокрема між криптовалютними біржами. У системі токени L-BTC мають бути забезпечені реальними BTC, заблокованими в резерві федерації.

До атаки у федеративному гаманці зберігалося близько 4200 BTC. Таким чином, атакувальники вивели приблизно 95% усього біткоїн-резерву мережі.

За даними Liquid, приватні ключі федерації не були скомпрометовані. Кошти вивели через SideSwap — платформу, яка використовується для стандартних операцій із Bitcoin у мережі Liquid.

Пізніше Blockstream встановила, що проблема пов'язана з програмним забезпеченням Elements, на основі якого працює Liquid. Помилка дозволила створювати L-BTC без достатнього забезпечення реальним біткоїном, після чого активи можна було виводити через стандартну інфраструктуру мережі.

Чому хакери вирішили повернути гроші

Найбільш незвичною частиною атаки стала поведінка зловмисників. Після виведення коштів вони залишили повідомлення в блокчейні та заявили, що є white hat hackers — етичними хакерами, які виявили критичну вразливість і хочуть змусити розробників її усунути.

Атакувальники висунули умову: спочатку виправити помилку та оновити всі вузли мережі, а вже після цього вони повернуть кошти.

Фактично викрадені BTC стали інструментом тиску на розробників Liquid. Хакери хотіли переконатися, що вразливість не залишиться відкритою і не буде використана іншими зловмисниками після повернення активів.

В одному з повідомлень у блокчейні вони закликали спочатку виправити помилку, зафіксувати зміни та оновити кожен вузол мережі. Після підтвердження виправлення вони пообіцяли безпечно перевести кошти назад.

Після оновлення програмного забезпечення хакери справді повернули 3400 BTC. Це свідчить, що вимога про усунення вразливості була безпосередньо пов'язана з їхніми діями.


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Чому повернули не всі біткоїни

Попри заяви про «етичний» характер атаки, повернуто не весь обсяг коштів. У зловмисників залишилося близько 598,5 BTC, що за поточним курсом становить приблизно $47 млн.

Тому остаточні мотиви атакувальників залишаються не до кінця зрозумілими. Повернення більшої частини активів після виправлення помилки відповідає моделі white hat-атаки. Водночас утримання майже $47 млн може означати очікування винагороди, компенсації або іншу домовленість із представниками мережі.

Поки що умови можливого повернення решти коштів публічно не розкриті.

Які наслідки має атака для Liquid

Інцидент показав, що криптовалютну інфраструктуру можна атакувати навіть без компрометації приватних ключів. Помилка на рівні програмного забезпечення виявилася достатньою для виведення майже всього резерву Bitcoin, який забезпечував роботу L-BTC.

Після атаки Liquid Network призупинила нові транзакції. Тепер головним завданням розробників є не лише відновлення роботи мережі, а й перевірка всієї інфраструктури, щоб виключити повторне використання вразливості.

Фактично атака стала масштабним тестом безпеки Liquid: приблизно $320 млн опинилися під контролем хакерів, але близько 85% викрадених коштів уже повернулися до системи після виправлення програмної помилки.


Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
AP1
AP1
8 вересня 2026, 12:02
#
45 лямів залишили собі, нормальна така етика. Нашим корупціонерам треба брати на озброєння таку термінологію, можна називати себе білими корупціонерами, повертати 75 відсотків і казати що просто перевіряли систему на здатність супротиву корупції.
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