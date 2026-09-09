Інвестори повертаються в крипту: капіталізація ринку зросла на 17,6%

У серпні загальна капіталізація ринку криптовалют зросла на 17,6% порівняно з попереднім місяцем і досягла $2,70 трлн. Про це йдеться в аналізі ключових ринкових тенденцій серпня 2026 року Binance Research.

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Що змінилося у серпні

На відміну від липня, зростання підтримав приплив капіталу, а не лише брак продавців. Спотові біржові інвестиційні фонди (ETF) на Bitcoin залучили $3,52 млрд, показавши найкращий місячний результат із жовтня 2025 року. У липні чистий приплив становив $172 млн.

Із 17 до 27 серпня спотові ETF на Bitcoin фіксували приплив коштів дев’ять торгових днів поспіль. Це скоротило їхній чистий відтік від початку року з $5,29 млрд до $1,77 млрд. Сукупна вартість активів у фондах зросла на 31%, а місячний торговельний оборот збільшився на 49%, до $58,63 млрд.

Спотові ETF на Ethereum залучили $824 млн за тиждень до 28 серпня, що стало найвищим тижневим показником 2026 року.

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Капіталізація крипторинку

Капіталізація крипторинку без Bitcoin повернулася до приблизно $1 трлн.

Водночас індекс сезону альткоїнів (Altcoin Season Index) становив 37 пунктів за порогового значення 75, тому широка ротація капіталу залишалася непідтвердженою. Частка Bitcoin у загальній капіталізації ринку зберігалася близько 59,7%.