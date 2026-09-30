Франція за три місяці наростила борг майже на €60 млрд

Наприкінці червня 2026 року державний борг Франції становив 3 595,5 млрд євро , або 119% ВВП. За другий квартал він збільшився на 59,6 млрд євро. Про це свідчать дані Національного інституту статистики та економічних досліджень Франції (INSEE) , опубліковані 29 вересня.

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Борг зростав другий квартал поспіль

У першому кварталі державний борг Франції збільшився на 75,8 млрд євро. У другому кварталі темпи його зростання сповільнилися, проте співвідношення боргу до ВВП підвищилося зі 117,5% до 119%.

Основний внесок у квартальне збільшення припав на центральний уряд: його борг зріс на 53 млрд євро. Борг органів соціального забезпечення збільшився ще на 8,4 млрд євро. Водночас борг інших органів центрального управління майже не змінився, а місцевих органів влади — скоротився.

Чистий борг збільшився швидше

Зростання боргу супроводжувалося скороченням залишків коштів сектору державного управління на 6,8 млрд євро. Через це чистий державний борг збільшився на 68,2 млрд євро — більше, ніж валовий. Його співвідношення до ВВП підвищилося зі 109,7% до 111,4%.

INSEE зазначає, що квартальні показники можуть переглядатися. Також зміна державного боргу не дорівнює бюджетному дефіциту, зокрема через операції з фінансовими активами та зобов’язаннями, які не входять до розрахунку боргу за Маастрихтською методологією.