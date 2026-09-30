Україна може недоотримати $29,5 млрд від партнерів: Корецький назвав дедлайн

Україна може недоотримати $29,5 млрд від міжнародних партнерів, якщо не виконає взяті на себе зобов’язання. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив під час розмови з журналістами, що уряд має ухвалити необхідні рішення до 15 жовтня. Водночас Верховна Рада має вчасно проголосувати потрібні законопроєкти.

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«Що стосується $29,5 млрд, це кошти, які ми ризикуємо недоотримати до бюджету від міжнародних партнерів, якщо не виконаємо взяті на себе зобов’язання», — сказав прем'єр 30 вересня, пояснюючи, у які терміни Україна має виконати необхідні зобов’язання.

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За словами Корецького, уряд працює над тим, щоб до 15 жовтня виконати свою частину зобов’язань. Кабмін має ухвалити всі необхідні рішення, що дозволить забезпечити частину необхідного фінансування.

«Уряд гарантує, що всі необхідні рішення виконає. Це дозволить забезпечити певну частину необхідного фінансування», — зазначив Корецький.

Для отримання решти коштів Верховна Рада має ухвалити необхідні закони. Після цього міжнародним партнерам також знадобиться час на власні процедури погодження та виділення фінансування.

«Необхідно прийняти все — і постанови, і закони. Тоді ми отримаємо всі гроші. Це критично важливо. Це необхідно зробити якнайшвидше», — пояснив прем'єр.

Корецький наголосив, що з голосуваннями не можна зволікати. За його словами, часу в України мало: видатки держбюджету прив’язані до конкретних дат, а зарплати та інші регулярні виплати потрібно фінансувати щомісяця.

«Ми працюємо з Верховною Радою, щоб зробити 12 жовтня також сесійним днем, щоб проголосувати законопроєкти, необхідні для отримання цих коштів», — сказав Корецький.

Прем'єр також повідомив, що депутатам передали конкретні дедлайни щодо кожного необхідного рішення.

«Щодо кожного необхідного рішення є дата, до якої закон має бути проголосований і підписаний, щоб ми встигли отримати необхідні кошти», — зазначив Корецький.