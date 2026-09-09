Аналітики назвали ключову умову для подальшого зростання біткоїну

Біткоїн зберігає потенціал для подальшого зростання, проте активність покупців на спотовому ринку недостатньо сильна, заявили аналітики платформи CryptoQuant.

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Що чекає на біткоїн

За їхньою оцінкою, для продовження підйому першої криптовалюти необхідно подолати діапазон ціни $82 000−83 000. Великі інвестори продовжують збирати біткоїни.

Аналітики відзначають зростання запасів першої криптовалюти у спотових ETF, а також підвищену активність великих покупців поблизу нинішнього рівня ціни. Роздрібні гравці, навпаки, переважно продають актив.

У CryptoQuant пов'язують саме з цим погіршення спотового попиту — реальних покупок першої криптовалюти без використання ф'ючерсів та інших похідних інструментів.

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«Вони звикли до падіння і розпродують активи під час цих висхідних рухів», — пояснювали фахівці CryptoQuant.

У CryptoQuant вважають позитивною ситуацію на найбільшій за обсягами торгів криптобіржіBinance. Її запаси біткоїнів залишаються на рівні близько 685 000−687 000 монет, а середня чиста притока BTC за сім днів зросла приблизно до 593 монет.

Одночасно збільшуються надходження стейблкоїнів. На думку аналітиків, це означає, що одночасно зростають потенційні пропозиції біткоїну для продажу та обсяг коштів, які інвестори можуть направити на покупки.

Експерти CryptoQuant чекають: якщо негативний тренд спотового попиту збережеться, висхідний рух першої криптовалюти може бути зламаний, і на ринку сформується короткостроковий ведмежий тренд.

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Раніше аналітики маркетмейкера Wintermute припустили, що для початку нового бичачого циклу крипторинку може знадобитися додаткове джерело припливу капіталу. На їхню думку, таким каналом можуть стати токенізовані реальні активи (RWA).