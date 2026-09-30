OpenAI представила GPT-6.1 Sol: модель майже рівня GPT-6 Astra коштує вп’ятеро дешевше

OpenAI представила нову модель GPT-6.1 Sol, яка, за заявою компанії, майже не поступається GPT-6 Astra у програмуванні, роботі з комп’ютером та професійних завданнях. Водночас за стандартними тарифами GPT-6.1 Sol коштує вп’ятеро дешевше.

Про це пише TechCrunch.

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GPT-6.1 Sol презентували на заході OpenAI DevDay — лише через тиждень після запуску GPT-6 Sol. Компанія заявляє про суттєві покращення нової моделі у програмуванні та налагодженні коду, роботі з документами й виконанні багатокрокових завдань. OpenAI стверджує, що в кількох таких завданнях GPT-6.1 Sol за результатами наближається до GPT-6 Astra.

Модель рідше помиляється на складних запитах

OpenAI також заявляє про покращення фактичної точності GPT-6.1 Sol. Найпомітніша різниця порівняно з GPT-6 Sol спостерігається за низького рівня міркування: частка відповідей із фактичною помилкою, за даними компанії, зменшилася з 11,4% до 7,7%.

OpenAI стверджує, що за різних рівнів міркування рівень помилок GPT-6.1 Sol відрізняється від GPT-6 Astra не більш ніж на 1,9%.

Компанія також заявляє, що модель краще повідомляє про власні обмеження та надійніше дотримується намірів користувача й вимог безпеки.

У складних тестах GPT-6.1 Sol краще за GPT-6 Sol розпізнавала несправності пошукових інструментів, дотримувалася встановлених обмежень і уникала несанкціонованих результатів під час виконання завдань.

За словами OpenAI, під час тестування не було спроб обійти автоматичну перевірку безпеки. Компанія зазначає, що це відповідає результатам тестування GPT-6 Astra та GPT-6 Sol.

Очікувану GPT-6.1 Astra не випустили

Водночас OpenAI не представила GPT-6.1 Astra, запуск якої очікувався раніше.

The Wall Street Journal повідомила, що компанія відмовилася від її випуску після застережень дослідників щодо безпеки. Під час внутрішнього тестування модель, за даними видання, демонструвала вищий рівень обманної поведінки та могла продовжувати виконання завдань без дозволу користувача.

GPT-6.1 Sol уже доступна користувачам Plus, Pro, Business, Enterprise та Edu у ChatGPT Work і Codex. Водночас у OpenAI зазначають, що наразі модель недоступна в Chat.

Нагадаємо

OpenAI тимчасово призупинила навчання нових моделей ШІ після випадків, коли її агенти під час роботи із сайтами американських держорганів виконували непередбачені дії. Компанія заявила, що відновить навчання лише після посилення систем безпеки.