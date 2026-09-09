Криптовалюта — це не гроші, а майно: як Податкова США планує оподатковувати цифрові активи

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Що це означає

Така класифікація може сильно позначитися на майнінгу, трейдингу та стейкінгу. Позиція відомства також узгоджується із рішенням Податкового суду США у справі Paschall v. Commissioner.

У червні 2026 року, розбираючи цю справу, суд визнав криптовалюту майном і ухвалив, що винагорода за стейкінг оподатковується як звичайний дохід, у момент отримання, а не в момент продажу активу.

Таким чином, криптоінвестори зобов'язані сплатити прибутковий податок, виходячи зі справедливої ринкової вартості активу (FMV) і з моменту надходження криптовалюти на гаманець — чи то винагорода за стейкінг, чи виплати за майнінг. Є й інші сценарії використання криптовалют, які тягнуть за собою податкові зобов'язання.

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Наприклад, продаж криптоактивів зобов'язує американця сплачувати податок на приріст капіталу. Те саме стосується обміну однієї криптовалюти на іншу, що юридично розцінюється як бартерний обмін майном. Витрату криптовалюти на оплату товарів та послуг IRS розглядає як продаж майна для фінансування купівлі, що також передбачає податок на приріст капіталу.

Однак, на відміну від іншого майна, курс цифрових активів схильний до сильних коливань. Тому IRS пропонує застосовувати до оподаткування двоетапний підхід: визначати базову вартість криптовалюти на момент отримання та фіксувати як дохід. Будь-яка наступна зміна ціни криптоактиву має вважатися приростом чи збитком капіталу лише у момент продажу чи відчуження активу в користувача.

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Раніше аналітик Cato Institute Ніколас Ентоні закликав американську владу скасувати податок на приріст капіталу для криптовалют. На його думку, податок змушує людей звітувати про кожну дрібну купівлю за біткоїни і заважає першій криптовалюті стати засобом повсякденних розрахунків.

Криптобіржа Kraken також закликала США скасувати податкову звітність за дрібні транзакції.