Трамп відмовився підписувати законопроєкт про заборону цифрового долара

Президент США Дональд Трамп заявив, що не підпише законопроєкт про житлове будівництво, який, серед іншого, забороняє владі випускати цифровий долар . В обмін на підпис Трамп вимагає від Конгресу змінити законодавство про вибори. Про це написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

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У законопроєкті йдеться про те, що Федеральна резервна система США (ФРС) не може випускати цифровий долар або будь-який інший актив, що має характеристики цифрової валюти центрального банку (CBDC). Заборона запропонована на строк до 2030 року, а після ФРС повинна випускати цифровий долар тільки після офіційного дозволу Конгресу.

Заборона не поширюється на приватні стейблкоїни, прив'язані до американського долара.

Трамп шантажує парламентаріїв, вимагаючи схвалити проєкт «Закону про порятунок Америки» (SAVE America Act), який забороняє особам без громадянства США брати участь у виборах. Законопроєкт вимагає від виборців пред'являти посвідчення особи з фотографією та підтверджувати своє громадянство для реєстрації на виборчій дільниці.

«Я не підпишу законопроєкт про житлове будівництво, який був повністю схвалений Конгресом і направлений до Білого дому, на знак протесту проти того, що Сенат не здатний ухвалити Закон про порятунок Америки. Неприйняття цього закону стане божевіллям та серйозною загрозою для будь-якого політика, який проголосує проти нього!», — написав Трамп.

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Нагадаємо

Згідно з Конституцією США, якщо президент не накладе вето на законопроєкт протягом 10 робочих днів із моменту отримання на підпис, документ стає законом.

Законопроєкт про житлове будівництво було схвалено Палатою представників Конгресу США 358 голосами проти 32, а в Сенаті — 85 голосами проти п'яти. Ці результати значно перевищують необхідну для подолання президентського вето більшість у дві третини голосів.

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У травні міністр фінансів США Скотт Бессент пообіцяв не запускати цифровий долар і закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити законопроєкт про регулювання крипторинка CLARITY. Цього ж місяця губернатор Південної Кароліни підписав законопроєкт, який забороняє місцевим держорганізаціям приймати будь-які цифрові валюти ЦБ.