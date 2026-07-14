Трамп відмовився підписувати законопроєкт про заборону цифрового долара

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 липня 2026, 10:44

Трамп відмовився підписувати законопроєкт про заборону цифрового долара

Президент США Дональд Трамп заявив, що не підпише законопроєкт про житлове будівництво, який, серед іншого, забороняє владі випускати цифровий долар. В обмін на підпис Трамп вимагає від Конгресу змінити законодавство про вибори. Про це написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не підпише законопроєкт про житлове будівництво, який, серед іншого, забороняє владі випускати цифровий долар.

► Читайтесторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

У законопроєкті йдеться про те, що Федеральна резервна система США (ФРС) не може випускати цифровий долар або будь-який інший актив, що має характеристики цифрової валюти центрального банку (CBDC). Заборона запропонована на строк до 2030 року, а після ФРС повинна випускати цифровий долар тільки після офіційного дозволу Конгресу.

Заборона не поширюється на приватні стейблкоїни, прив'язані до американського долара.

Трамп шантажує парламентаріїв, вимагаючи схвалити проєкт «Закону про порятунок Америки» (SAVE America Act), який забороняє особам без громадянства США брати участь у виборах. Законопроєкт вимагає від виборців пред'являти посвідчення особи з фотографією та підтверджувати своє громадянство для реєстрації на виборчій дільниці.

«Я не підпишу законопроєкт про житлове будівництво, який був повністю схвалений Конгресом і направлений до Білого дому, на знак протесту проти того, що Сенат не здатний ухвалити Закон про порятунок Америки. Неприйняття цього закону стане божевіллям та серйозною загрозою для будь-якого політика, який проголосує проти нього!», — написав Трамп.

Читайте також: Трамп вимагає негайного прийняття CLARITY Act: що нового

Нагадаємо

Згідно з Конституцією США, якщо президент не накладе вето на законопроєкт протягом 10 робочих днів із моменту отримання на підпис, документ стає законом.

Законопроєкт про житлове будівництво було схвалено Палатою представників Конгресу США 358 голосами проти 32, а в Сенаті — 85 голосами проти п'яти. Ці результати значно перевищують необхідну для подолання президентського вето більшість у дві третини голосів.

Читайте також: США остаточно відмовляються від цифрового долара: позиція адміністрації Трампа

У травні міністр фінансів США Скотт Бессент пообіцяв не запускати цифровий долар і закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити законопроєкт про регулювання крипторинка CLARITY. Цього ж місяця губернатор Південної Кароліни підписав законопроєкт, який забороняє місцевим держорганізаціям приймати будь-які цифрові валюти ЦБ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами