50 копійок 1992 року можуть коштувати до 11 тис. грн: які монети шукають колекціонери

Серед українських 50 копійок 1992 року є рідкісні різновиди, які можуть коштувати значно дорожче за номінал. За даними каталогу « Монети-Ягідки », ціна окремих монет може доходити до 11 тисяч гривень.

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Як розпізнати рідкісні 50 копійок 1992 року

Один із дорогих різновидів — 50 копійок 3ВАг із гладким гуртом. У каталозі «Монети-Ягідки» такі монети оцінюють у 4 000−11 000 грн.

Визначити цей різновид можна за кількома ознаками:

середній зуб тризуба — товстий;

розмір зображення — 17,7 мм;

гроно № 1 має чотири ягоди, а п'ята ягода зливається з вінком;

гурт — гладкий.

За інформацією каталогу, 50 копійок із гладким гуртом належать до одних із перших монет, які карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Для їхнього виготовлення використовували матриці без рифлень, тому на гурті немає насічок.

Які ще 50 копійок 1992 року можуть коштувати тисячі

Окрім 3ВАг, у каталозі наведені й інші різновиди 50 копійок 1992 року, вартість яких може сягати кількох тисяч гривень:

2.1БАм — 9 000−11 000 грн;

3(1)ВАг — 3 800−5 000 грн;

4ААм, викарбуваний англійськими штемпелями, — 2 500−6 000 грн;

1АГс — 900−2 000 грн.

Водночас у каталозі представлені й різновиди 50 копійок 1992 року з набагато нижчою вартістю. Ціна монети залежить від її конкретного різновиду та характеристик.