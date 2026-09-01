Аналітики пояснили, чому біткоїн піднявся вище за $80 000

Біткоїн піднявся з приблизно $63 500 до вище ніж $80 000 завдяки попиту на спотовому миттєвому ринку, а не активним покупкам з кредитним плечем, вважають аналітики сінгапурської компанії QCP Capital.

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Що кажуть аналітики

У QCP Capital звернули увагу: під час зростання біткоїну понад $80 000 активність на ринку ф'ючерсів, навпаки, знизилася.

Відкритий інтерес — обсяг чинних ф'ючерсних контрактів — скоротився приблизно з 646 000 BTC у середині серпня до 588 000 BTC наприкінці.

Ставки фінансування у своїй залишалися стриманими. У QCP вважають, що поєднання цих показників говорить про відсутність великого припливу позикових грошей ринку під час ралі.

Додаткову підтримку могло дати закриття коротких позицій. Трейдери, які ставили на зниження біткоїну, були змушені купувати актив зі зростанням ціни. Якогось моменту курс ненадовго перевищив $81 000.

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На подальший рух ринку, на думку експертів QCP Capital, вплинуть події у американській фінансовій системі. 19 серпня Мінфін США оголосив про розширення програми зворотного викупу держоблігацій із терміном погашення від 10 до 30 років. Такі операції допомагають підтримувати ліквідність на борговому ринку.

З 9 вересня Мінфін обіцяв викупити держборг як мінімум на $4 млрд. У QCP Capital також стежать за рішеннями Федеральної резервної системи США (ФРС) про ставки за кредитами та за обсягом ліквідності у фінансовій системі найбільшої економіки світу.

За оцінкою експертів, від цих чинників багато в чому залежить готовність інвесторів вкладатися у високоризикові активи, включаючи першу криптовалюту.

Раніше керівник відділу цифрових активів найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Роберт Мітчник пояснив зростання біткоїну вище за $81 000 збільшенням викупу державного боргу США.