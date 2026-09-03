ПДВ на посилки до 150 євро: Рада спробує повторно скасувати пільгу

Верховна Рада повторно розгляне законопроєкт про скасування звільнення від ПДВ для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро . Про це заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев після того, як депутати 1 вересня відхилили доопрацьований законопроєкт № 15112-д та шість альтернативних документів, пише «Інтерфакс-Україна».

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За словами Гетманцева, іншого варіанту, крім ухвалення відповідних змін, фактично немає. Водночас він виступає проти того, щоб необхідні положення додавали як окрему правку до іншого законопроєкту.

«Ми ж не маємо займатися з вами шулерством. У нас є рішення, яке ми маємо прийняти у два читання. У нас є перше читання, у нас є друге читання, є консенсус. Взагалі має бути, хоч його і нема, але має бути консенсус щодо його прийняття», — сказав Гетманцев.

Він наголосив, що законодавчі зміни мають бути ухвалені відкрито, щоб депутати усвідомлювали відповідальність за своє рішення.

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Чому питання посилок надважливе

Скасування ПДВ-пільги для міжнародних відправлень — не лише питання податкових надходжень від покупок в іноземних онлайн-магазинах. Від ухвалення відповідних законодавчих змін залежить виконання Україною структурних зобов’язань перед міжнародними кредиторами.

Разом із пов’язаними змінами до Митного кодексу цей законопроєкт є умовою отримання Україною близько $0,7 млрд третього траншу за програмою розширеного фінансування EFF від Міжнародного валютного фонду.

Виконання цих зобов’язань також пов’язане з другим траншем макрофінансової допомоги ЄС у розмірі €3,7 млрд у межах програми Ukraine Support Loan, загальний обсяг якої становить €90 млрд.

У новому меморандумі з МВФ Україна взяла на себе зобов’язання ухвалити відповідний закон як структурний маяк. Спочатку це планувалося зробити до кінця березня, а після перегляду програми крайній термін перенесли на кінець липня.

Однак Україна досі не виконала цю умову. Після зустрічі з представниками МВФ 1 вересня голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що через відсутність прогресу з ухваленням необхідних законопроєктів країна ризикує не отримати наступний транш МВФ на $1,66 млрд.

За її словами, з програмою МВФ пов’язані й інші джерела міжнародного фінансування, зокрема кошти Європейського Союзу.

Що зміниться для покупців

Для споживачів скасування пільги означатиме зміну правил оподаткування міжнародних посилок. Наразі товари вартістю до €150, які надходять міжнародними поштовими або експрес-відправленнями, звільнені від сплати ПДВ.

Після скасування пільги податок поширюватиметься і на такі покупки. Це може збільшити кінцеву вартість замовлень з іноземних онлайн-магазинів та маркетплейсів.

Водночас остаточний фінансовий ефект для покупця залежатиме від механізму адміністрування податку, порядку його нарахування та того, хто саме — продавець, маркетплейс чи отримувач — сплачуватиме ПДВ.

Саме тому паралельно із законопроєктом про скасування пільги парламент має врегулювати митні процедури, обов’язки маркетплейсів-нерезидентів та правила визначення валютного курсу під час дистанційного продажу.

Окремий законопроєкт № 14560 щодо митних формальностей парламент 1 вересня направив на доопрацювання. Його положення мають забезпечити технічну основу для нової системи оподаткування міжнародних відправлень.

Таким чином, для споживачів питання полягає не лише у появі нового податку. Важливо також, як саме буде побудована система його сплати і чи не призведе вона до додаткових витрат або ускладнення оформлення невеликих міжнародних замовлень.

Для держави ставки значно вищі: ухвалення законопроєктів необхідне для виконання домовленостей із МВФ та ЄС і, відповідно, збереження доступу України до мільярдів доларів та євро міжнародного фінансування.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 30 липня Кабінет міністрів повторно схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на міжнародні поштові відправлення вартістю до 150 євро.

26 травня Верховна Рада відхилила поправки до законопроєкту № 12360, які передбачали запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Жодна з 11 поправок не набрала необхідної кількості голосів, тож документ не був відправлений на повторне друге читання і зрештою був відхилений у цілому.

Ухвалення законопроєкту є структурним маяком Меморандуму з МВФ від 13 лютого 2026 року.