В НБУ розповіли, як захистити заощадження від інфляції

Інфляція поступово знижує купівельну спроможність грошей, тому зберігати всі заощадження готівкою або на поточному рахунку — не найкраща стратегія. Водночас гривневі депозити та ОВДП нині дають дохідність, яка може перевищувати очікуваний рівень інфляції. Про це йдеться в повідомленні НБУ .

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Як захистити заощадження від інфляції

Інфляція поступово знижує купівельну спроможність грошей, через що за ту саму суму сьогодні можна придбати менше товарів і послуг, ніж рік тому. Тому зберігати заощадження готівкою або на поточному банківському рахунку — не найкращий спосіб захистити їх від знецінення.

Водночас існують фінансові інструменти, які дозволяють не лише зберігати кошти, а й отримувати на них дохід.

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Одним із таких варіантів є гривневі строкові депозити. Наразі низка українських банків пропонує за ними дохідність на рівні 15−17% річних. Після сплати податків фактична дохідність становить близько 12−13%.

Ще одним інструментом для збереження коштів є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Придбати державні облігації сьогодні можна, зокрема, через мобільні застосунки банків. Дохідність гривневих ОВДП становить від 13% до майже 17% річних. При цьому отриманий від них дохід не оподатковується.

Щоб оцінити, наскільки ці інструменти дозволяють захистити заощадження від інфляції, їхню дохідність варто порівняти з прогнозами щодо зростання цін.

За даними опитувань, українці очікують, що протягом наступного року інфляція становитиме близько 10%. Водночас банки та фінансові аналітики прогнозують нижчий показник — на рівні 8−9%. Національний банк України має ще оптимістичніший прогноз і очікує, що наступного року інфляція сповільниться до рівня нижче 7%.

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Таким чином, поточна дохідність основних гривневих інструментів для заощаджень перевищує навіть найвищі з наведених прогнозів щодо майбутньої інфляції. Це означає, що за сприятливого розвитку ситуації депозити та ОВДП можуть не лише зберегти купівельну спроможність заощаджень, а й забезпечити їхнє реальне зростання.