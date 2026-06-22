Дешевше не стає: що приховує офіційна інфляція у 8,2% (відео)

Інфляція в Україні становить 8,2% у річному вимірі. Але чому тоді багато українців відчувають, що ціни зростають значно швидше?

У новому випуску розбираємо, як формується офіційний показник інфляції, що таке споживчий кошик та чому реальні витрати кожної родини можуть суттєво відрізнятися від статистики.

Також поговоримо про подорожчання продуктів, послуг, вплив курсу долара та євро на ціни, а також про фактори, які поки що стримують ще більше зростання вартості товарів та послуг.

Чому офіційна інфляція не завжди збігається з тим, що ми бачимо у магазинах?

Наскільки впливають курс валют, імпорт та комунальні тарифи?

І чи варто очікувати подальшого прискорення зростання цін?

Відповіді — у новому випуску.