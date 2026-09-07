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7 вересня 2026, 14:36

Кабмін дозволив роботу компаній без укриттів, але лише за згодою працівників

Кабінет Міністрів запровадив два рівні повітряної загрози — жовтий і червоний — та визначив окремі правила роботи бізнесу, закладів освіти і громадського транспорту для кожного з них. Під час жовтого рівня підприємства зможуть продовжувати діяльність за наявності укриття, а об'єкти без нього отримають до трьох місяців на облаштування захисного приміщення. Про це пише biz.ligazakon.

Кабінет Міністрів запровадив два рівні повітряної загрози — жовтий і червоний — та визначив окремі правила роботи бізнесу, закладів освіти і громадського транспорту для кожного з них.

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Суб'єкти господарювання

Під час жовтого рівня суб'єкти господарювання незалежно від форми власності можуть провадити діяльність на об'єктах, де наявне тимчасове або постійне укриття для персоналу та відвідувачів. Формула норми охоплює обидві категорії осіб, тому місткість укриття оцінюється не лише за штатною чисельністю працівників, а й за потоком відвідувачів.

Об'єкти без укриття отримали обмежене в часі право на роботу: діяльність допускається за погодженням з трудовим колективом до облаштування укриття, але не довше ніж протягом трьох місяців з дня набрання чинності. Погодження з трудовим колективом сформульоване без вимог до форми та процедури, проте сама умова залишається обов'язковою.

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Перебування відвідувачів на таких об'єктах здійснюється на власний розсуд відвідувачів. Дія норми поширюється лише на об'єкти без укриття; обов'язку суб'єкта господарювання інформувати про відсутність укриття текст не встановлює. Особливості діяльності окремих суб'єктів господарювання винесені за межі акта та підлягають визначенню окремим рішенням Кабінету Міністрів України, тому до його ухвалення діє загальний режим.

Заклади освіти

Освітній процес під час жовтого рівня припиняється, крім закладів, у яких наявні облаштовані захисні споруди цивільного захисту. Критерій для освітньої сфери суворіший за критерій для бізнесу: тимчасове укриття, достатнє для суб'єкта господарювання, для збереження освітнього процесу не придатне.

Наслідок для об'єктів зі змішаним використанням прямий — в одній будівлі заклад освіти зупиняється, тоді як сусідній орендар зберігає право працювати. Норма встановлює саме припинення освітнього процесу, не визначаючи його форми, тому перехід на дистанційне навчання предметом регулювання не охоплений.

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Транспорт і комендантська година

Дніпропетровській, Харківській обласним та Київській міській держадміністраціям (військовим адміністраціям) рекомендовано забезпечити під час жовтого рівня роботу метрополітену в повному обсязі, зокрема перевезення через наземні ділянки до підземних працюючих станцій, а під час червоного — в обмеженому режимі, зі збільшенням за потреби кількості наземних транспортних засобів.

Форма припису — рекомендація, тому фактичний обсяг роботи визначатиметься актами відповідних адміністрацій. Особливості роботи залізничного транспорту винесені в окремий проект акта з триденним строком подання.

Військовому командуванню та військовим адміністраціям рекомендовано у тижневий строк запровадити комендантську годину з 1 години 00 хвилин до 5 години 00 хвилин та визначити інші особливості її запровадження з урахуванням безпекової ситуації в регіоні. Дискреція щодо іншої тривалості та переліку територій за військовим командуванням збережена.

Інформаційний контур і технічний параметр укриття

Інформування про повітряні загрози здійснюється з урахуванням додаткової інформації про ціль за її наявності та категорій отримувачів — населення і суб'єктів господарювання. Наявні мобільні застосунки наповнюються даними з інформаційних систем Міністерства оборони і Збройних Сил в одноденний строк, модернізація Єдиного державного вебпорталу електронних послуг має бути завершена до 1 грудня 2026 р.

Показник максимального надлишкового тиску вибуху в кілопаскалях для жовтого рівня визначається Міністерством оборони разом з Генеральним штабом Збройних Сил у десятиденний строк. Значення параметра визначає, які саме споруди кваліфікуються як придатне укриття, проте тримісячний строк на його облаштування відлічується вже від дня набрання чинності. Проєктні рішення перших днів перехідного періоду формуються за відсутності затвердженого показника.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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lider2000
lider2000
7 вересня 2026, 18:06
#
Кароче спихнули все как обычно на нарид.
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