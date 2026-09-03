Зеленський анонсував два рівні тривог та нові правила для транспорту Києва

У Києві під час повітряних тривог «жовтого» рівня Сирецько-Печерська лінія метро працюватиме в повному обсязі, а кількість наземного транспорту планується суттєво збільшити. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як працюватиме транспорт

За словами президента, Київ має збільшити кількість одиниць наземного громадського транспорту, щоб компенсувати зупинки руху на Святошинсько-Броварській лінії метро під час повітряних тривог.

Зокрема, наземний транспорт має дублювати маршрут червоної гілки між станціями «Лісова» та «Дніпро».

Читайте також: «Жовтий» і «червоний» рівні небезпеки: як можуть змінити тривоги у столиці

Що з комендантською годиною

Також у Києві планують скоротити тривалість комендантської години. Владі інших міст запропонують переглянути її межі з урахуванням ситуації з безпекою та потреб бізнесу.

Зміни відбуватимуться в рамках запровадження двох рівнів повітряної тривоги — жовтого та червоного. Здебільшого жовтий рівень застосовуватиметься у разі нальоту дронів, червоний — при ракетній небезпеці, загрозі балістичних ударів та масованих атак.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк уточнила, що пропонується розділити види тривог на «жовту» та «червону».

«Жовта» тривога оголошуватиметься під час дронових атак. Під час її дії робота закладів може тривати чи припинятись — все на розсуд керівництва конкретного закладу.

«Червона» тривога оголошуватиметься під час ракетної небезпеки. Усі заклади будуть зобов'язані припинити роботу.

«Також пропонується обмежити тарифи таксі під час тривог, розблокувати мости, зберігається наземне сполучення», — наголосила вона.