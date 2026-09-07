ЄЦБ готується вдруге підвищити процентну ставку

Європейський центральний банк майже напевно проведе друге підвищення процентної ставки наступного тижня. Водночас посадовці ЄЦБ допускають можливість ще одного підвищення до кінця року. Про це пише Bloomberg.

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Підвищення ставки

Очікується, що наступне рішення передбачатиме підвищення ставки на 0,25 процентного пункту. На цьому тлі увага зміщується до того, чи знадобиться центральному банку ще один аналогічний крок.

Після завершення літньої перерви та напередодні публікації нових квартальних прогнозів політики ЄЦБ оцінюють ситуацію на тлі воєнних дій на Близькому Сході та нового зростання цін на паливо. Європейська економіка при цьому залишається значною мірою залежною від імпорту енергоносіїв.

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Зростання інфляції

Останні дані свідчать, що інфляція в єврозоні у серпні зросла до 3,3%. Це найвищий показник майже за три роки, який суттєво перевищує цільовий рівень ЄЦБ у 2%.

На відміну від Федеральної резервної системи США, ЄЦБ чіткіше демонструє готовність до превентивного посилення монетарної політики. Якщо нові дані підтвердять стійке зростання цін, це може посилити позицію прихильників подальшого підвищення ставок.

Водночас останні показники інфляції дали ЄЦБ певні підстави для оптимізму. Зокрема, базовий показник інфляції несподівано сповільнився. Попри це, чиновники, схоже, не готові ризикувати, зокрема через критику, яку центральний банк отримав за запізнілу реакцію на кризу вартості життя у 2022 році.

Що очікують інвестори

Інвестори переважно очікують наступного підвищення монетарної ставки у грудні. При цьому більшість економістів досі вважають, що після вересневого рішення ЄЦБ наразі зробить паузу. Однак цей прогноз поступово змінюється: аналітики JPMorgan, Societe Generale та BNP Paribas останніми днями переглянули свої очікування та спрогнозували ще одне підвищення ставки.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Європейський Центробанк залишив три ключові ставки без змін за підсумками засідання 23 липня — на рівні 2,25%, 2,4% та 2,65%.