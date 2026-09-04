Марченко оцінив непокриту потребу бюджету-2027 у $32,6 млрд

Базова щорічна потреба України у зовнішньому фінансуванні залишається на рівні близько $50 млрд. Водночас попередньо непокрита потреба державного бюджету на 2027 рік оцінюється у $32,6 млрд. Про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів в інтерв'ю Euronews.ґ

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Заморожені активи рф мають працювати на користь України

За словами Марченка, Україна повністю підтримує ініціативи європейських держав щодо повернення до питання використання заморожених російських активів.

Міністр наголосив, що в умовах, коли війна може тривати й наступного року, Україні потрібні додаткові джерела фінансування.

Одним із можливих підходів він назвав перенесення функції зберігання активів із бельгійської юрисдикції на рівень Європейського Союзу.

Це дозволило б розподілити відповідальність між усіма державами-членами ЄС і зменшити ризики для окремих країн.

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Україна просить партнерів шукати додаткові джерела підтримки

Марченко зазначив, що чинна багаторічна фінансова перспектива ЄС завершується у 2027 році, а можливості для додаткових внесків у межах наявного бюджету обмежені.

Саме тому Україна просить європейських партнерів розглянути додаткові джерела підтримки.

За словами міністра, це особливо важливо на тлі посилення російських атак на логістичну та критичну інфраструктуру, а також підготовки України до складної зими.

Що обговорювали з МВФ

Під час останньої місії Міжнародного валютного фонду в Києві сторони обговорили параметри бюджету та потреби України у зовнішньому фінансуванні.

За словами Марченка, оцінки України та МВФ загалом збігаються.

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Реформи впливають на строки фінансування

Міністр також наголосив, що значна частина реформ і законодавчих рішень безпосередньо пов’язана з отриманням міжнародної підтримки.

Уряд продовжує співпрацю з Верховною Радою щодо ухвалення законодавства, необхідного для виконання міжнародних зобов’язань України.

Затримки з ухваленням таких законів можуть впливати на строки надходження коштів і створювати додаткові ризики для виконання бюджетних зобов’язань держави.

Що це означає

Україна входить у підготовку бюджету-2027 із великим обсягом непокритих потреб та залежністю від зовнішньої допомоги.

Ключовими питаннями залишаються стабільність міжнародного фінансування, використання заморожених російських активів і швидкість виконання реформ, від яких залежать наступні транші підтримки.