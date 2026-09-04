Біткоїн вперше з травня перевищив $82 000 на тлі припливу в ETF

4 вересня біткоїн уперше з травня цього року перевищив позначку $82 000. На момент написання новини криптовалюта подорожчала на 4,4%.

Ширший крипторинок також продемонстрував зростання: його капіталізація збільшилася на 3,6% — до $2,72 трлн, за даними CoinMarketCap.



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Приплив у біткоїн-ETF став найбільшим із січня

Як зазначає Cointelegraph, напередодні, у четвер, приплив коштів у біткоїн-ETF становив $731 млн. Це найвищий показник із січня.

Для порівняння, у середу інвестори спрямували до таких фондів $101,2 млн.

Зростання припливу коштів відбулося на тлі повернення біткоїна до рівня $80 000. На початку тижня криптовалюта торгувалася приблизно в діапазоні від $76 000 до $81 000.

Найбільший обсяг коштів у четвер залучив iShares Bitcoin Trust (IBIT) компанії BlackRock — найбільший у США спотовий біткоїн-ETF. Приплив до фонду становив $454 млн, або близько 62% загального обсягу коштів, залучених біткоїн-ETF.



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Аналітики залишаються обережними

Попри різке збільшення припливу капіталу в ETF та зростання ціни біткоїна, аналітики, зокрема CryptoQuant, поки не поспішають називати рух початком стійкого бичачого ралі.

Експерти звертають увагу на послаблення спотового попиту та активне закриття коротких позицій.

Водночас рівень $83 000 може стати важливим орієнтиром для подальшого руху ринку. Його впевнене подолання аналітики розглядають як ключовий сигнал на користь продовження бичачого тренду.