Після закриття міжбанку у середу, 30 вересня, курс долара знизився на 8 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу. Євро подешевшав на 7 копійок у купівлі і на 6 у продажу.
30 вересня 2026, 17:39
Долар та євро подешевшали на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 29 вересня
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Закриття 29 вересня
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Зміни
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44,73/44,76
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44,65/44,69
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8/7
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50,79/50,81
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50,72/50,75
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7/6
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,61−45,12 грн. Євро купують за 50,78 грн, а продають за 51,45 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,80−44,94, євро — 51,20−51,75 грн.
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Джерело: Мінфін
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