Біткоїн та Ethereum дешевшають через нові очікування щодо ставок ФРС

Головні криптовалюти розпочали вересень зі зниження. У вівторок, 1 вересня 2026 року, біткоїн та Ethereum після позитивного відкриття торгів почали втрачати позиції, повідомляє Yahoo.Finance. На котирування тиснуть побоювання щодо інфляції та зростання очікувань підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США.

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Біткоїн опустився нижче $78 тисяч

Біткоїн у вівторок відкрив торги на рівні $78 559. Це приблизно на 1,1% вище за ціну відкриття попереднього дня.

Однак згодом криптовалюта почала дешевшати і станом на 9.15 за східним часом США BTC торгувався приблизно по $77 714.

Порівняно з різними періодами динаміка біткоїна виглядає так:

за тиждень — -0,5%;

за місяць — +25,1%;

за рік — -27,4%.

Історичний максимум біткоїна становить $128 198 — його було зафіксовано 6 жовтня 2025 року.

Ethereum також втрачає позиції

Ethereum у вівторок відкрився на позначці $2467, що на 2% вище за рівень відкриття в понеділок. Проте вранці ціна ETH знизилася до $2436.

За останні періоди Ethereum продемонстрував таку динаміку:

за тиждень — -0,6%;

за місяць — +32,6%;

за рік — -43,8%.

Історичний максимум Ethereum становить $4953. Цього рівня криптовалюта досягла 24 серпня 2025 року.

Чому криптовалюти дешевшають

Одним із головних факторів тиску на ринок стали зміни в очікуваннях щодо подальших дій ФРС.

Згідно з інструментом FedWatch від CME Group, наразі ринок оцінює ймовірність підвищення ставки ФРС на 25 базисних пунктів наприкінці вересня у 66,4%. Тоді як ймовірність збереження ставки на поточному рівні становить 33,6%.

Ще тиждень тому прогнози були протилежними: ймовірність збереження ставки оцінювали у 60,4%, а підвищення — лише у 39,6%.

Таким чином, за кілька днів очікування інвесторів суттєво змістилися в бік жорсткішої монетарної політики.

На ринок впливають ціни на нафту

Ситуацію ускладнює зростання цін на нафту на тлі військової ескалації навколо Ірану. Нові атаки США та заяви президента Дональда Трампа про можливість подальших ударів посилюють побоювання щодо перебоїв із постачанням енергоносіїв.

Дорожча нафта створює додатковий інфляційний тиск. Це, своєю чергою, може змусити американський центробанк довше утримувати високі процентні ставки або навіть підвищити їх. Для криптовалют це негативний фактор.

Але попри поточне зниження, ситуація не виглядає однозначно негативною в короткостроковій перспективі. За останній місяць біткоїн подорожчав більш ніж на чверть, а Ethereum додав понад 30%.