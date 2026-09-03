ЄЦБ надасть банкам токенізовані центральні гроші для блокчейн-операцій

Європейському центральному банку необхідно самому почати працювати з блокчейн-інфраструктурою, щоб зберегти роль центральних грошей у новій фінансовій системі, заявила член виконавчої ради ЄЦБ Ізабель Шнабель.

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За її словами, центральні банки повинні фактично «go on-chain», надаючи токенізовані центральні банківські гроші для розрахунків з активами на розподілених реєстрах.

ЄЦБ уже розвиває проєкти Pontes та Appia.

Pontes має пов’язати існуючу європейську платіжну інфраструктуру з блокчейн-платформами, тоді як Appia розглядає більш довгострокову архітектуру токенізованого фінансового ринку.

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Це окремий проєкт від роздрібного цифрового євро.

Головною цільовою аудиторією стають банки, фонди та фінансові компанії, яким необхідно розраховуватися за токенізованими облігаціями, фондами та іншими активами справжніми грошима центрального банку.

Якщо така інфраструктура запрацює, блокчейн перестане бути виключно криптовалютною технологією і фактично стане одним із розрахункових рівнів традиційного ринку капіталу.

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