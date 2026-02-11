Європарламент схвалив запуск цифрового євро в онлайн та офлайн-форматах

Європейський парламент у вівторок, 10 лютого, підтримав випуск цифрового євро як в онлайн-, так і в офлайн-режимі, що відповідає підходу Європейського центрального банку та підвищує шанси на закріплення такої моделі перед ключовими обговореннями у комітеті з економічних та валютних питань (ECON), пише Bloomberg.

Навіщо Європі цифровий євро

У заяві парламенту йдеться, що цифровий євро «необхідний для зміцнення грошового суверенітету ЄС, зниження фрагментації у роздрібних платежах та підтримки цілісності та стійкості єдиного ринку».

Також зазначається, що подальша цифровізація платежів, якщо її залишити «виключно приватним і неєвропейським учасникам», може призвести до нових форм виключення як для користувачів, так і для торговців.

Як нагадує Bloomberg, доповідач Фернандо Наваррете у жовтні 2025 року пропонував створювати лише офлайн-версію, а онлайн-режим допускати лише якщо приватний сектор не запропонує власне рішення.

У свою чергу, представники ЄЦБ на чолі з членом Виконавчої ради П'єро Чіполлоне заперечують, наголошуючи, що два режими доповнюють один одного і роблять цифрову валюту ближчою до готівкової.

Якщо нацуряди та Європарламент домовляться наступного року, ЄЦБ може розпочати пілот у 2027 році, а можливий запуск обговорюється на 2029 рік, наголошує агентство.

Критична залежність

На початку лютого європейські банки та платіжні провайдери публічно закликали владу ЄС прискорити зниження залежності від американських платіжних систем — передусім Visa та Mastercard. З такою заявою виступила голова European Payments Initiative (EPI) Мартіна Веймерт, наголосивши, що Європі необхідно «якнайшвидше» розвивати власну платіжну інфраструктуру.

Її позиція відображає зростаюче занепокоєння європейських чиновників: у Брюсселі побоюються, що домінування американських операторів теоретично може бути використане Вашингтоном як інструмент тиску у разі погіршення трансатлантичних відносин.

За даними ЄЦБ, на Visa та Mastercard припадало близько двох третин усіх трансакцій у єврозоні ще у 2022 році, при цьому у 13 країнах ЄС відсутні навіть національні альтернативи міжнародним картковим схемам. На цьому фоні банки намагаються просувати власні рішення: консорціум EPI, який поєднує, зокрема, BNP Paribas і Deutsche Bank, вже запустив платіжний сервіс Wero, який налічує десятки мільйонів користувачів і має масштабуватись в онлайн-сегменті до 2027 року.

Водночас, дискусію підігріває проєкт цифрового євро, який ЄЦБ розглядає як інфраструктурну відповідь на залежність від зовнішніх провайдерів.

Проте банківський сектор ставиться до ініціативи стримано: кредитні організації вказують, що державна цифрова валюта може дублювати функції приватних рішень на кшталт Wero та підривати стимули до інновацій у платіжному бізнесі.

Що таке цифровий євро (CBDC)?

Це цифрова форма грошей центрального банку (Central Bank Digital Currency), яка буде доступна громадянам та компаніям для здійснення платежів. На відміну від криптовалют (як Bitcoin), цифровий євро емітуватиметься і гарантуватиметься ЄЦБ, подібно до готівкових євро. Він відрізняється і від стейблкоїнів, які зазвичай випускаються приватними компаніями та прив'язані до фіатних валют. Мета — забезпечити доступ до безпечних, ефективних та загальнодоступних цифрових грошей центрального банку в епоху цифровізації.

Чому це важливо

Плани ЄЦБ щодо цифрового євро є однією з наймасштабніших ініціатив у світовій фінансовій системі. Поява цифрового євро може:

Модернізувати платіжну систему Європи, зробивши її більш ефективною та стійкою.

Зменшити залежність від приватних (переважно американських) платіжних систем та потенційних приватних стейблкоїнів, посиливши монетарний суверенітет єврозони.

Стимулювати інновації у фінансовому секторі.

Стати геополітичним інструментом, зміцнюючи міжнародну роль євро у цифрову епоху.

Проте проект стикається зі значними викликами: необхідністю забезпечити конфіденційність даних користувачів, запобігти фінансовій нестабільності (ризику відтоку депозитів з комерційних банків), вирішити технологічні складності та, найголовніше, отримати політичну згоду всіх країн-членів ЄС та Європарламенту.