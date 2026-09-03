У Sense Bank змінили керівництво після справи НАБУ: що відомо

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 вересня 2026, 15:20

У Sense Bank змінили керівництво після справи НАБУ: що відомо

Обов’язки голови правління Sense Bank тимчасово виконуватиме заступниця голови правління Олена Зубченко. Як повідомляє Forbes Україна, вона замінила Олексія Ступака, якого відсторонили від виконання обов’язків після того, як він став фігурантом матеріалів НАБУ.

Обов’язки голови правління Sense Bank тимчасово виконуватиме заступниця голови правління Олена Зубченко.

Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кадрові зміни

Про кадрові зміни банк повідомив 3 вересня. У Sense Bank заявили, що всі посадовці банку, згадані в матеріалах НАБУ, оприлюднених 19 серпня, вже відсторонені від роботи та не мають доступу до управління фінансовою установою.

Олена Зубченко має понад 20 років професійного досвіду та раніше працювала, зокрема, у ПриватБанку і Міністерстві фінансів.

Паралельно триває формування нового складу наглядової ради банку. У серпні НБУ погодив незалежним членом ради міжнародного банкіра Петера Новака. Найближчим часом очікується погодження ще двох кандидатів.

Читайте також: ВАКС призначив голові Сенс Банку 15 млн грн застави, а НБУ вимагає його заміни

Після їх призначення наглядова рада матиме достатню кількість членів для проведення правомочних засідань. Саме вона має повноваження, зокрема, ухвалити рішення про припинення повноважень голови правління.

Передісторія

Ситуація навколо Sense Bank загострилася 19 серпня, коли НАБУ і САП повідомили про результати спецоперації «Форест Гамп».

За версією слідства, правоохоронці викрили схему легалізації близько 150 млн грн. Ці кошти, як стверджують антикорупційні органи, планували використати для внесення застави одному з фігурантів справи «Мідас».

Серед фігурантів провадження НАБУ назвало голову правління Sense Bank та голову його наглядової ради.

За даними слідства, на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над банком і могли використовувати його у власних інтересах.

Читайте також: НБУ офіційно повідомив свою позицію стосовно справи Сенс Банку

Після публікації матеріалів НАБУ у головному офісі Sense Bank провели слідчі дії. У банку підтвердили їх проведення та заявили, що вони стосувалися окремих працівників.

Реакція Sense Bank і рішення НБУ

У банку заявили про готовність співпрацювати з правоохоронцями та наголосили, що фінансова установа продовжує працювати у штатному режимі й виконувати всі зобов’язання перед клієнтами та партнерами.

Після цього Національний банк підтримав пропозицію Кабінету Міністрів щодо відсторонення Олексія Ступака на період службового розслідування.

2 вересня НБУ визнав Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності, та вимагав вжити заходів для припинення його повноважень.

Того ж дня суд обрав Ступаку запобіжний захід у вигляді застави 15 млн грн і поклав на нього низку процесуальних обов’язків.

Таким чином, нині Sense Bank фактично переходить до нового етапу управління: фігурантів розслідування відсторонено, правління тимчасово очолює Олена Зубченко, а наглядову раду готують до оновлення складу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами