У Sense Bank змінили керівництво після справи НАБУ: що відомо

Обов’язки голови правління Sense Bank тимчасово виконуватиме заступниця голови правління Олена Зубченко. Як повідомляє Forbes Україна, вона замінила Олексія Ступака, якого відсторонили від виконання обов’язків після того, як він став фігурантом матеріалів НАБУ.

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Кадрові зміни

Про кадрові зміни банк повідомив 3 вересня. У Sense Bank заявили, що всі посадовці банку, згадані в матеріалах НАБУ, оприлюднених 19 серпня, вже відсторонені від роботи та не мають доступу до управління фінансовою установою.

Олена Зубченко має понад 20 років професійного досвіду та раніше працювала, зокрема, у ПриватБанку і Міністерстві фінансів.

Паралельно триває формування нового складу наглядової ради банку. У серпні НБУ погодив незалежним членом ради міжнародного банкіра Петера Новака. Найближчим часом очікується погодження ще двох кандидатів.

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Після їх призначення наглядова рада матиме достатню кількість членів для проведення правомочних засідань. Саме вона має повноваження, зокрема, ухвалити рішення про припинення повноважень голови правління.

Передісторія

Ситуація навколо Sense Bank загострилася 19 серпня, коли НАБУ і САП повідомили про результати спецоперації «Форест Гамп».

За версією слідства, правоохоронці викрили схему легалізації близько 150 млн грн. Ці кошти, як стверджують антикорупційні органи, планували використати для внесення застави одному з фігурантів справи «Мідас».

Серед фігурантів провадження НАБУ назвало голову правління Sense Bank та голову його наглядової ради.

За даними слідства, на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над банком і могли використовувати його у власних інтересах.

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Після публікації матеріалів НАБУ у головному офісі Sense Bank провели слідчі дії. У банку підтвердили їх проведення та заявили, що вони стосувалися окремих працівників.

Реакція Sense Bank і рішення НБУ

У банку заявили про готовність співпрацювати з правоохоронцями та наголосили, що фінансова установа продовжує працювати у штатному режимі й виконувати всі зобов’язання перед клієнтами та партнерами.

Після цього Національний банк підтримав пропозицію Кабінету Міністрів щодо відсторонення Олексія Ступака на період службового розслідування.

2 вересня НБУ визнав Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності, та вимагав вжити заходів для припинення його повноважень.

Того ж дня суд обрав Ступаку запобіжний захід у вигляді застави 15 млн грн і поклав на нього низку процесуальних обов’язків.

Таким чином, нині Sense Bank фактично переходить до нового етапу управління: фігурантів розслідування відсторонено, правління тимчасово очолює Олена Зубченко, а наглядову раду готують до оновлення складу.