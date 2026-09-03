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3 вересня 2026, 9:10

ВАКС призначив голові Сенс Банку 15 млн грн застави, а НБУ вимагає його заміни

Національний банк визнав голову правління Сенс Банку Олексія Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності, повідомив голова регулятора Андрій Пишний під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань економічної безпеки.

Національний банк визнав голову правління Сенс Банку Олексія Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності, повідомив голова регулятора Андрій Пишний під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань економічної безпеки.►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиціїта фінансиПозиція НацбанкуРегулятор направив Кабінету Міністрів як власнику банку вимогу про його заміну.
Голова правління Сенс Банку Олексій Ступак

Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиціїта фінанси

Позиція Нацбанку

Регулятор направив Кабінету Міністрів як власнику банку вимогу про його заміну.

Відповідне рішення профільний комітет Нацбанку одностайно ухвалив 1 вересня на очному засіданні за участю Ступака за результатами розгляду встановлених фактів і наглядових спостережень, уточнив Пишний.

Він зазначив, що Кабмін як акціонер державного банку в умовах воєнного стану має повноваження ухвалити рішення про заміну керівника за відсутності кворуму в наглядовій раді.

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Пишний послався на норму законодавства, яка на період воєнного стану та протягом визначеного строку після його припинення дає органу управління держпідприємства або загальним зборам господарського товариства з державною часткою понад 50% право вирішувати питання, віднесені до виключної компетенції наглядової ради, до обрання її нового складу.

Що ухвалив Вищий антикорупційний суд

Вищий антикорупційний суд 2 вересня обрав запобіжний захід голові правління державного Сенс Банку Олексію Ступаку у справі «Форест Гамп».

ВАКС не взяв Ступака під варту та визначив йому заставу у розмірі 15 млн гривень.

Також суд поклав на нього низку процесуальних обов'язків. Зокрема, Ступак має не виїжджати за межі Києва, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет. Крім того, йому заборонили спілкуватися з іншими фігурантами справи «Форест Гамп».

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Передісторія

Як писав «Мінфін», 22 серпня свої повноваження припинив член наглядової ради Микола Гладишенко. Припинення повноважень Гладишенка відбулося за рішенням Кабінету Міністрів України. Уряд також ухвалив рішення і про відсторонення голови правління банку Олексія Ступака. За словами прем'єра, рішення ухвалили після оприлюднення антикорупційними органами матеріалів щодо справи «Мідас».

19 серпня НАБУ та САП повідомили про результати спецоперації «Форест Гамп». За версією слідства, група осіб легалізувала 150 млн грн для внесення застави фігуранту справи «Мідас».

Серед фігурантів антикорупційні органи називають колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру, колишнього народного депутата, голову правління Сенс Банку, голову наглядової ради державного банку та інших осіб.

За даними НАБУ і САП, на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком, що, за версією слідства, дало їм змогу використовувати банк у власних інтересах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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