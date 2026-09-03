У США надійшли в обіг монети з портретом Дональда Трампа

У США в обіг та у продаж надійшли монети номіналом один долар , на яких зображений чинний президент Дональд Трамп. Про це повідомила пресслужба Монетного двору США.

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Що відомо

Як зазначається, монети вже знаходяться в обігу та надходять у продаж.

Монети коштують $61 за рулон на 25 монет та $154,5 — за пакет на 100 монет.

На доларовій монеті зображено портрет Трампа і напис Liberty 1776−2026, що перекладається як «Свобода 1776−2026». Також на монеті є напис In God We Trust («У Бога віримо») — гасло, яке з 1956 року присутнє на всій національній валюті США.

Монета не містить золота, а на 88,5% складається з міді.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Монетний двір США планує випустити нову золоту монету номіналом один долар із профілем президента Дональда Трампа, присвячену ювілею країни. Про плани випустити нову монету повідомив міністр фінансів Скотт Бессент.

За словами глави Мінфіну, поява Трампа на монеті покликана підкреслити силу американських цінностей та відданість Сполучених Штатів ідеалам свободи. Ювілейна дата пов'язана із ухваленням Декларації незалежності.