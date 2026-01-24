Спеціальна монета номіналом 1 долар, присвячена президенту Дональду Трампу, яку карбують на честь 250-річчя країни, схоже, отримає більш класичний дизайн, на відміну від зображення «бий, бий, бий», яке спочатку використовувало Міністерство фінансів, пише Daily Mail.
Стало відомо, який дизайн матиме монета Трампа вартістю 1 долар (фото)
Що відомо про монету
Кілька нових дизайнів суперечливої монети Трампа, яку демократи хочуть заблокувати, були подані до Комісії образотворчого мистецтва, незалежного агентства, яке консультує федеральний уряд з питань естетики дизайну.
Тріо дизайнів монет — це крупні плани обличчя Трампа — зі словом «Liberty» над його головою та роками з 1776 по 2026 рік, переліченими нижче.
У кожному з них президент дивиться в іншому напрямку.
Члени комісії на засіданні в четвер вранці проголосували за те, щоб рекомендувати версію, яка є портретом Трампа, за умови, що вона відповідатиме президенту.
Їх непокоїло, як виглядатиме зачіска Трампа в інших запропонованих дизайнах.
«Зображення волосся там, угорі, не зовсім відповідає дійсності», — сказав член комісії Джеймс К. Маккрері про дизайн, якого очікує Трамп.
Остаточне рішення технічно має прийняти міністр фінансів Скотт Бессент.
Незрозуміло, коли буде прийнято це рішення, і остаточний вирішувач — Трамп — публічно не висловлював своїх уподобань.
