Стало відомо, який дизайн матиме монета Трампа вартістю 1 долар (фото)

Спеціальна монета номіналом 1 долар , присвячена президенту Дональду Трампу, яку карбують на честь 250-річчя країни, схоже, отримає більш класичний дизайн, на відміну від зображення «бий, бий, бий», яке спочатку використовувало Міністерство фінансів, пише Daily Mail.

Що відомо про монету

Кілька нових дизайнів суперечливої ​​монети Трампа, яку демократи хочуть заблокувати, були подані до Комісії образотворчого мистецтва, незалежного агентства, яке консультує федеральний уряд з питань естетики дизайну.

Тріо дизайнів монет — це крупні плани обличчя Трампа — зі словом «Liberty» над його головою та роками з 1776 по 2026 рік, переліченими нижче.

У кожному з них президент дивиться в іншому напрямку.

Члени комісії на засіданні в четвер вранці проголосували за те, щоб рекомендувати версію, яка є портретом Трампа, за умови, що вона відповідатиме президенту.

Їх непокоїло, як виглядатиме зачіска Трампа в інших запропонованих дизайнах.

«Зображення волосся там, угорі, не зовсім відповідає дійсності», — сказав член комісії Джеймс К. Маккрері про дизайн, якого очікує Трамп.

Остаточне рішення технічно має прийняти міністр фінансів Скотт Бессент.

Незрозуміло, коли буде прийнято це рішення, і остаточний вирішувач — Трамп — публічно не висловлював своїх уподобань.