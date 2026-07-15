Мінфін США повідомив про випуск золотої монети із Трампом

Монетний двір США планує випустити нову золоту монету номіналом один долар із профілем президента Дональда Трампа, присвячену ювілею країни. Про плани випустити нову монету повідомив міністр фінансів Скотт Бессент, передає Bloomberg.

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Випуск приурочений до 250-річчя незалежності держави, яке відзначатиметься у 2026 році.

«У рік, коли Америка відзначає 250-річчя незалежності, Монетний двір США почне карбувати нову золоту монету номіналом один долар на честь вічної спадщини свободи і незмінного символу патріотизму», — заявив Бессент.

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За словами глави Мінфіну, поява Трампа на монеті покликана підкреслити силу американських цінностей та відданість Сполучених Штатів ідеалам свободи. Ювілейна дата пов'язана із ухваленням Декларації незалежності.

Передісторія

Міністерство фінансів США ще минулого року обговорювало можливість випуску однодоларової монети із зображенням Дональда Трампа.