Верховна Рада не підтримала законопроєкти № 15460 та № 15112-д. За митний законопроєкт проголосували 194 депутати — для ухвалення забракло 32 голосів.
Рада знову провалила скасування пільги до €150: ПДВ на посилки з AliExpress і Тему поки не буде
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Що пропонує законопроєкт
Пакет передбачав запровадження 20% ПДВ із першого євро на товари, придбані через іноземні маркетплейси. Зібрати податок на самій платформі під час оплати замовлення.
Також планували створити електронний реєстр іноземних маркетплейсів і спростити оформлення міжнародних відправлень. Нові правила могли запрацювати не раніше 1 січня 2027 року та лише після підтвердження готовності державних інформаційних систем.
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Нагадаємо
Як писав «Мінфін», 30 липня Кабінет міністрів повторно схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на міжнародні поштові відправлення вартістю до 150 євро.
26 травня Верховна Рада відхилила поправки до законопроєкту № 12360, які передбачали запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Жодна з 11 поправок не набрала необхідної кількості голосів, тож документ не був відправлений на повторне друге читання і зрештою був відхилений у цілому.
Ухвалення законопроєкту є структурним маяком Меморандуму з МВФ від 13 лютого 2026 року.
Коментарі - 4
потужная ссанина от 4−5 менеджеров, сократить держ аппарат не такой опции?
Але він фіксований 3 Євро і не залежить від вартості посилки до 150 Євро.
Але слузі зрадника Сівковича- Гетьманцеву нейметься, тому він пробиває податок, адміністрування якого буде коштувати більше, ніж надходження! А поки нам блокують допомогу…