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1 вересня 2026, 15:36

Рада знову провалила скасування пільги до €150: ПДВ на посилки з AliExpress і Тему поки не буде

Верховна Рада не підтримала законопроєкти № 15460 та № 15112-д. За митний законопроєкт проголосували 194 депутати — для ухвалення забракло 32 голосів.

Верховна Рада не підтримала законопроєкти № 15460 та № 15112-д.

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Що пропонує законопроєкт

Пакет передбачав запровадження 20% ПДВ із першого євро на товари, придбані через іноземні маркетплейси. Зібрати податок на самій платформі під час оплати замовлення.
Також планували створити електронний реєстр іноземних маркетплейсів і спростити оформлення міжнародних відправлень. Нові правила могли запрацювати не раніше 1 січня 2027 року та лише після підтвердження готовності державних інформаційних систем.

Читайте також: Оподаткування посилок з-за кордону: Комітет рекомендував законопроєкти до ухвалення

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 30 липня Кабінет міністрів повторно схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на міжнародні поштові відправлення вартістю до 150 євро.

26 травня Верховна Рада відхилила поправки до законопроєкту № 12360, які передбачали запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Жодна з 11 поправок не набрала необхідної кількості голосів, тож документ не був відправлений на повторне друге читання і зрештою був відхилений у цілому.

Ухвалення законопроєкту є структурним маяком Меморандуму з МВФ від 13 лютого 2026 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+7
nsns3212
nsns3212
1 вересня 2026, 16:13
#
>>Ухвалення законопроєкту є структурним маяком Меморандуму з МВФ

потужная ссанина от 4−5 менеджеров, сократить держ аппарат не такой опции?
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
1 вересня 2026, 16:15
#
Приймуть, коли буде «№ 15112-Зе»
+
0
djjack
djjack
1 вересня 2026, 17:10
#
Ну, хоть какая-то хорошая новость в нашем государстве. Меньше разворуют значит, ибо обычный народ всё равно те деньги от МВФ не увидит, так и ожидая до конца жизни компенсации за разрушенное жильё…
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0
caeser
caeser
1 вересня 2026, 17:23
#
В ЄС, зокрема в Польщі, теж недавно прийняли аналогічний податок…
Але він фіксований 3 Євро і не залежить від вартості посилки до 150 Євро.
Але слузі зрадника Сівковича- Гетьманцеву нейметься, тому він пробиває податок, адміністрування якого буде коштувати більше, ніж надходження! А поки нам блокують допомогу…
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