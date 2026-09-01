єОселя: понад 28 тисяч родин придбали власне житло на 50 млрд грн

За майже чотири роки роботи державної програми доступної іпотеки єОселя власне житло придбали понад 28 тисяч українських родин. Загальна сума виданих кредитів сягнула 50 млрд грн. Про це на Урядовому порталі повідомляє Міністерство економіки та довкілля України.

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Програма стартувала у жовтні 2022 року та є частиною державної політики «Зроблено в Україні», яка, зокрема, має підтримувати попит на українське виробництво та стимулювати будівельну галузь.

Хто найчастіше користується єОселею

Найбільше кредитів за програмою отримали військовослужбовці та представники сектору безпеки — 13 077 родин. Ще 685 кредитів припало на ветеранів.

Власне житло за допомогою єОселі також придбали:

2 377 внутрішньо переміщених осіб;

1 890 медиків;

1 888 педагогів;

518 науковців.

Найбільшою віковою групою серед позичальників стала молодь від 26 до 35 років. На неї припадає 43,7%, або 12 343 родини.

За словами міністра економіки та довкілля України Олександра Кравченка, програма одночасно допомагає українцям вирішувати житлове питання та створює додатковий попит на нове будівництво.

Яке житло купують за програмою

Майже половину придбаного за єОселею житла становить нерухомість на первинному ринку — 46%. Із них 32% квартир та будинків придбали безпосередньо у забудовників.

Середня площа придбаного житла становить 56,3 квадратного метра. У середньому на одного члена родини припадає 28,77 кв. м.

Найчастіше учасники програми обирали житло у Київській області — на неї припадає 28,9% позичальників. На другому місці — Київ із показником 21,6%.

До п'ятірки найпопулярніших напрямів також увійшли:

Львівська область — 6,5%;

Івано-Франківська область — 4,8%;

Одеська область — 4,3%.

єОселя на прифронтових територіях

Програмою користуються і жителі областей, які постраждали від бойових дій.

Для таких територій держава передбачила додаткову підтримку: компенсацію 70% першого внеску, 70% щомісячних платежів за іпотекою протягом першого року кредитування та до 40 тисяч гривень на супутні витрати під час оформлення кредиту.

У Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях цими умовами вже скористалися 3 605 родин. Загальна сума виданих їм пільгових кредитів становить 12,528 млрд грн.

Скільки кредитів видали у 2026 році

Від початку 2026 року програмою єОселя скористалася 5 541 українська родина. Вони отримали пільгові іпотечні кредити на загальну суму майже 11 млрд грн.

Реалізацією програми займаються Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерство цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло».

Кредити за програмою видають банки-партнери: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK та Радабанк.