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1 вересня 2026, 17:15

Дефіциту продуктів не буде, але ціни можуть зрости на 2,5%

Україна має достатні запаси продовольства, а бізнес перебудовує ланцюги постачання через російські удари по складах та іншій продовольчій інфраструктурі. Перехід до децентралізованої логістики може збільшити транспортні та складські витрати, але, за оцінкою Мінагрополітики, подорожчання продуктів не перевищить 2,5%. Про це розповів міністр аграрної політики України Тарас Висоцький в ефірі телеканалу «Суспільне».

Україна має достатні запаси продовольства, а бізнес перебудовує ланцюги постачання через російські удари по складах та іншій продовольчій інфраструктурі.

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Що кажуть в міністерстві

Численні цілеспрямовані удари росії по продовольчих складах змушують бізнес і державу адаптувати систему постачання продовольства.

Висоцький зазначив, що нова модель постачання продовольства передбачає формування невеликих партій продукції та її пряму доставку від виробників до місць реалізації.

За його словами, децентралізація ланцюгів постачання має зменшити ризик одночасного знищення великих обсягів продукції та забезпечити стабільне постачання товарів споживачам.

Читайте також: Дефіциту продуктів в Україні немає: експерт пояснив, хто розганяє паніку

Міністр зауважив, що перебудова логістики впливає і на організацію роботи торговельних мереж. Зокрема, магазини можуть одночасно мати менший асортимент окремих видів продукції, але це не означає її дефіциту.

Висоцький запевнив, що наразі Україна має необхідні потужності для зберігання овочів. Основні овочі, передусім борщового набору, буде вирощено в достатній кількості, і вони будуть доступні українцям для споживання.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», в Україні немає жодного дефіциту продуктів, а всі повідомлення про нього чи так званий «голод» — робота ворожого ІПСО та місцевих корисних ідіотів, які прагнуть популярності та переглядів.

Раніше міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомив, що наявних потужностей по виробництву продукції в Україні більш ніж достатньо для того, щоб закрити внутрішнє споживання по кожному з базових продуктів. Проблема може бути тільки з асортиментом продукції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
1 вересня 2026, 17:37
#
Но это не точно. ©
+
0
nitrous2000
nitrous2000
1 вересня 2026, 22:37
#
Дефицита то не будет, но 2.5% это смешно
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