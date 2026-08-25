Українців заспокоїли: підстав для дефіциту продуктів чи критичного зростання цін немає

Українцям не варто запасатися хлібом чи іншими базовими продуктами, адже проблем із дефіцитом продовольства в Україні наразі немає. Про це під час шостого Саміту перших леді та джентльменів заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

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За його словами, цьогоріч Україна має гарну врожайність, а загальне виробництво аграрної продукції може зрости на кілька відсотків порівняно з минулим роком.

Скільки вже зібрали

Висоцький повідомив, що українські аграрії вже зібрали близько 25 млн тонн пшениці, 6 млн тонн ячменю та понад 3,5 млн тонн ріпаку.

Загалом за рік очікується понад 80 млн тонн збіжжя.

Ці обсяги, за словами міністра, дають підстави говорити про стабільну продовольчу ситуацію та відсутність ризиків фізичного дефіциту базових продуктів.

Чи буде дорожчати хліб

Міністр зазначив, що саме через вартість сировини підстав для здорожчання продуктів немає. Навпаки, на ринку спостерігається певне зниження вартості сировини.

Водночас кінцева ціна продуктів залежить не лише від зерна чи іншої аграрної сировини.

На неї впливають:

вартість палива;

ціни на електроенергію;

логістика;

наслідки російських ударів по ланцюгах постачання.

«Саме через вартість сировини підстав для здорожчання немає — навпаки, бачимо певне зниження. Але на ціну впливають паливо, електроенергія, логістика та російські удари по ланцюгах постачання», — зазначив Висоцький.

Чому ціни все ж можуть коливатися

Попри достатній урожай, продовольчий ринок залишається чутливим до воєнних ризиків. Російські атаки по логістичних центрах, складах, виробничих потужностях та енергетичній інфраструктурі можуть створювати додаткові витрати для бізнесу.

Саме ці фактори, а не дефіцит сировини, можуть впливати на кінцеву ціну хліба та інших продуктів у магазинах.

Водночас у Мінагрополітики наголошують: підстав для критичного здорожчання немає. Наявних обсягів виробництва достатньо для забезпечення внутрішнього ринку.

Що це означає для споживачів

Для українців головний висновок полягає в тому, що запасатися хлібом чи іншими базовими продуктами немає потреби.

Україна має достатній урожай, а агросектор продовжує забезпечувати внутрішній попит навіть в умовах війни.

Ризики для цін залишаються, але вони пов’язані переважно з енергетикою, логістикою та безпековою ситуацією, а не з нестачею продукції.