Українців заспокоїли: підстав для дефіциту продуктів чи критичного зростання цін немає

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 серпня 2026, 10:46

Українців заспокоїли: підстав для дефіциту продуктів чи критичного зростання цін немає

Українцям не варто запасатися хлібом чи іншими базовими продуктами, адже проблем із дефіцитом продовольства в Україні наразі немає. Про це під час шостого Саміту перших леді та джентльменів заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Українцям не варто запасатися хлібом чи іншими базовими продуктами, адже проблем із дефіцитом продовольства в Україні наразі немає.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За його словами, цьогоріч Україна має гарну врожайність, а загальне виробництво аграрної продукції може зрости на кілька відсотків порівняно з минулим роком.

Скільки вже зібрали

Висоцький повідомив, що українські аграрії вже зібрали близько 25 млн тонн пшениці, 6 млн тонн ячменю та понад 3,5 млн тонн ріпаку.

Загалом за рік очікується понад 80 млн тонн збіжжя.

Ці обсяги, за словами міністра, дають підстави говорити про стабільну продовольчу ситуацію та відсутність ризиків фізичного дефіциту базових продуктів.

Чи буде дорожчати хліб

Міністр зазначив, що саме через вартість сировини підстав для здорожчання продуктів немає. Навпаки, на ринку спостерігається певне зниження вартості сировини.

Водночас кінцева ціна продуктів залежить не лише від зерна чи іншої аграрної сировини.

На неї впливають:

  • вартість палива;
  • ціни на електроенергію;
  • логістика;
  • наслідки російських ударів по ланцюгах постачання.

«Саме через вартість сировини підстав для здорожчання немає — навпаки, бачимо певне зниження. Але на ціну впливають паливо, електроенергія, логістика та російські удари по ланцюгах постачання», — зазначив Висоцький.

Чому ціни все ж можуть коливатися

Попри достатній урожай, продовольчий ринок залишається чутливим до воєнних ризиків. Російські атаки по логістичних центрах, складах, виробничих потужностях та енергетичній інфраструктурі можуть створювати додаткові витрати для бізнесу.

Саме ці фактори, а не дефіцит сировини, можуть впливати на кінцеву ціну хліба та інших продуктів у магазинах.

Водночас у Мінагрополітики наголошують: підстав для критичного здорожчання немає. Наявних обсягів виробництва достатньо для забезпечення внутрішнього ринку.

Що це означає для споживачів

Для українців головний висновок полягає в тому, що запасатися хлібом чи іншими базовими продуктами немає потреби.

Україна має достатній урожай, а агросектор продовжує забезпечувати внутрішній попит навіть в умовах війни.

Ризики для цін залишаються, але вони пов’язані переважно з енергетикою, логістикою та безпековою ситуацією, а не з нестачею продукції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
25 серпня 2026, 12:26
#
Послушай, что говорит представитель правительства и сделай наоборот. В 2022 году они тоже рассказывали, не о чем переживать, готовьтесь к шашлыкам в мае…
+
+13
Andrii Angel
Andrii Angel
25 серпня 2026, 12:42
#
Хех! После таких успокоений я точно прикуплю мешок зерна *на зиму*.
+
0
nsns3212
nsns3212
25 серпня 2026, 14:59
#
Да этим фунтам ставленикам потужными менеджерами 0 доверия, тип из черкаго явно заехал по квоте и шарит ровно 0 в теме
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами