Дефіциту продуктів в Україні немає: експерт пояснив, хто розганяє паніку

В Україні немає жодного дефіциту продуктів, а всі повідомлення про нього чи так званий «голод» — робота ворожого ІПСО та місцевих корисних ідіотів, які прагнуть популярності та переглядів. Про це розповів перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Михайло Непран, пише УНІАН.

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Російське ІПСО

«Це чистої води російське ІПСО. З одного боку, б’ють по складах, з іншого — починають розкручувати таку паніку. Є російське ІПСО, є наші корисні ідіоти, так звані експерти, які тут же починають розкручувати і давати негативну інформацію. А вона завжди сприймається активніше», — пояснює Непран.

Фахівець радить дивитися на ситуацію об'єктивно, без зайвих емоцій.

«Прилетіло по складах — це трагедія, великі збитки. Але Київ та Київщина постраждали. В деяких магазинах перебої з продукцією. Тим часом інші 25 мільйонів українців спокійно живуть, не говорячи ні про який дефіцит, не розповідаючи, що десь щось трапилося», — констатує Непран.

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Чи є дефіцит продуктів в Україні

Поки українські порти залишаються закритими, на внутрішньому ринку формуватиметься надлишок пропозиції через перевиробництво продуктів і відсутність можливості виштовхнути товар за кордон, каже УНІАН економіст Олег Пендзин.

Раніше міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомив, що наявних потужностей по виробництву продукції в Україні більш ніж достатньо для того, щоб закрити внутрішнє споживання по кожному з базових продуктів. Проблема може бути тільки з асортиментом продукції.

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