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30 серпня 2026, 9:59

Дефіциту продуктів в Україні немає: експерт пояснив, хто розганяє паніку

В Україні немає жодного дефіциту продуктів, а всі повідомлення про нього чи так званий «голод» — робота ворожого ІПСО та місцевих корисних ідіотів, які прагнуть популярності та переглядів. Про це розповів перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Михайло Непран, пише УНІАН.

В Україні немає жодного дефіциту продуктів, а всі повідомлення про нього чи так званий «голод» — робота ворожого ІПСО та місцевих корисних ідіотів, які прагнуть популярності та переглядів.

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Російське ІПСО

«Це чистої води російське ІПСО. З одного боку, б’ють по складах, з іншого — починають розкручувати таку паніку. Є російське ІПСО, є наші корисні ідіоти, так звані експерти, які тут же починають розкручувати і давати негативну інформацію. А вона завжди сприймається активніше», — пояснює Непран.

Фахівець радить дивитися на ситуацію об'єктивно, без зайвих емоцій.

«Прилетіло по складах — це трагедія, великі збитки. Але Київ та Київщина постраждали. В деяких магазинах перебої з продукцією. Тим часом інші 25 мільйонів українців спокійно живуть, не говорячи ні про який дефіцит, не розповідаючи, що десь щось трапилося», — констатує Непран.

Читайте також: В «АТБ» вводять обмеження на покупку продуктів в одні руки

Чи є дефіцит продуктів в Україні

Поки українські порти залишаються закритими, на внутрішньому ринку формуватиметься надлишок пропозиції через перевиробництво продуктів і відсутність можливості виштовхнути товар за кордон, каже УНІАН економіст Олег Пендзин.

Раніше міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомив, що наявних потужностей по виробництву продукції в Україні більш ніж достатньо для того, щоб закрити внутрішнє споживання по кожному з базових продуктів. Проблема може бути тільки з асортиментом продукції.

Читайте також: Українців заспокоїли: підстав для дефіциту продуктів чи критичного зростання цін немає

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+30
starsol
starsol
30 серпня 2026, 10:20
#
А що, не вистачає політичної волі позатикати ротяки експертам-ідіотам? Руки короткі, чи тоді показувати по ТБ і писати буде нічого? Позакривати на х.р всі оці «медіа», гвинтівки в руки і в окопи всіх журналістів хренових.
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0
Skeptik777
Skeptik777
30 серпня 2026, 10:57
#
Під час війни має бути якась цензура на таку хрінь. Пиши про корупцію, розслідуй злочини… а про панячні настрої не можна. Бо є купа ідіотів, які вірять всьому, що їм «загрожує». АТБ також заткнулося б зі своїми обмеженнями. І раніше сільські магазини часто брали в АТБ щось пачками. Але то поодинокі виноси. А тепер мільйон корисних ідіотів панікує. До сра…ки таке обмеження, якщо в радіусі 1 км в місті 3−4 АТБ… і стати в чергу можна хоч сто разів. Або такий маркетинговий хід, щоб розмітали продукти, бо експорт закрили, то борошна, круп різних, цукру, яєць, курятини буде багато. Треба розігнати паніку.
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0
Lesya31
Lesya31
30 серпня 2026, 11:41
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А хто пише про «дефіцит і голод»? ви журналюги самі придумали цих ботів, а тепер самі їх заперечуєте, підігріваєте свою аудиторію на ненависті до інших!
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