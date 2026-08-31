Понад $1,24 млн у справі Князєва перерахували до держбюджету

Державна виконавча служба Міністерства юстиції виконала вирок Вищого антикорупційного суду у справі колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. 31 серпня 2026 року до державного бюджету перерахували $1 млн 248,7 тис., що за офіційним курсом НБУ становить понад 55,6 млн грн. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

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Йдеться про кошти, щодо яких Вищий антикорупційний суд застосував спеціальну конфіскацію у межах вироку стосовно Князєва.

Куди спрямували конфісковані кошти

Вирок став результатом розслідування Національного антикорупційного бюро України та роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка здійснювала процесуальне керівництво та підтримувала обвинувачення в суді.

Після набрання вироком чинності його виконання забезпечила Державна виконавча служба Мін'юсту. Конфісковані кошти фактично перейшли у власність держави та були зараховані до держбюджету.

Спеціальна конфіскація передбачає примусове безоплатне вилучення майна, пов'язаного з кримінальним правопорушенням, у випадках, передбачених законодавством. У цій справі йдеться саме про $1,2487 млн, які тепер перебувають у державній власності.

У Мін'юсті наголошують, що завершення судового розгляду саме по собі не означає завершення справи з точки зору держави. Для фактичного повернення активів необхідно виконати судове рішення та забезпечити надходження конфіскованого майна або коштів до бюджету.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, за перше півріччя 2026 року на потреби Сил оборони України передали 139,1 млн грн коштів та майна, пов’язаних із кримінальними провадженнями НАБУ і САП. До цієї суми входять активи, передані, зокрема, в межах угод про визнання винуватості.