За підсумками першого півріччя 2026 року доходи загального фонду державного бюджету (без урахування грантів) склали 1,3 трлн грн, що практично відповідає плановим показникам та на 21,7% перевищує дані аналогічного періоду 2025 року. Про це повідомила Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.
Бюджет 2026: оборона забрала $1,4$ трлн грн, а міжнародна допомога покрила лише третину видатків
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Фінансова стабільність держави залишається залежною від зовнішньої підтримки: понад 37% видатків покриваються за рахунок міжнародних грантів та кредитів.
Структура надходжень до бюджету
Основними джерелами наповнення загального фонду стали податкові та митні збори, а також надходження від державних активів:
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Імпортний ПДВ: 318,2 млрд грн.
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ПДФО та військовий збір: 204,9 млрд грн.
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Податок на прибуток: 186,4 млрд грн.
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ПДВ з товарів, вироблених в Україні: 160 млрд грн.
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Кошти НБУ: 146,1 млрд грн.
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Імпортний акциз: 86,3 млрд грн.
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Внутрішній акциз: 66,1 млрд грн.
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Дивіденди держпідприємств: 46,6 млрд грн.
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Ввізне мито: 30,9 млрд грн.
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Рентна плата: 28,8 млрд грн.
Загальні видатки загального фонду склали 2,2 трлн грн (8,7% нижче плану). Уряд відзначає перевиконання надходжень від податку на прибуток (+25,4 млрд грн) та ПДФО, водночас фіксується недовиконання плану щодо внутрішнього ПДВ та дивідендів.
Пріоритети фінансування видатків
Значна частина бюджетних коштів спрямована на забезпечення обороноздатності та підтримку соціальної сфери в умовах воєнного стану:
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Оборона: 1,4 трлн грн (63% усіх видатків).
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Погашення боргу: 288,9 млрд грн.
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Соціальний захист та підтримка ветеранів: 227,5 млрд грн.
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Обслуговування боргу: 184,5 млрд грн.
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Медичні гарантії: 92,9 млрд грн.
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Зарплати вчителів: 92,7 млрд грн.
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Дотації місцевим бюджетам: 26,5 млрд грн.
Для підтримання фінансової стійкості уряд продовжує співпрацю з МВФ та виконання зобов'язань у межах Ukraine Facility, що дозволяє залучати безповоротну допомогу та забезпечувати стабільність бюджету в умовах затяжної війни.
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