Бюджет 2026: оборона забрала $1,4$ трлн грн, а міжнародна допомога покрила лише третину видатків

За підсумками першого півріччя 2026 року доходи загального фонду державного бюджету (без урахування грантів) склали 1,3 трлн грн, що практично відповідає плановим показникам та на 21,7% перевищує дані аналогічного періоду 2025 року. Про це повідомила Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Фінансова стабільність держави залишається залежною від зовнішньої підтримки: понад 37% видатків покриваються за рахунок міжнародних грантів та кредитів.

Структура надходжень до бюджету

Основними джерелами наповнення загального фонду стали податкові та митні збори, а також надходження від державних активів:

Імпортний ПДВ: 318,2 млрд грн.

ПДФО та військовий збір: 204,9 млрд грн.

Податок на прибуток: 186,4 млрд грн.

ПДВ з товарів, вироблених в Україні: 160 млрд грн.

Кошти НБУ: 146,1 млрд грн.

Імпортний акциз: 86,3 млрд грн.

Внутрішній акциз: 66,1 млрд грн.

Дивіденди держпідприємств: 46,6 млрд грн.

Ввізне мито: 30,9 млрд грн.

Рентна плата: 28,8 млрд грн.

Загальні видатки загального фонду склали 2,2 трлн грн (8,7% нижче плану). Уряд відзначає перевиконання надходжень від податку на прибуток (+25,4 млрд грн) та ПДФО, водночас фіксується недовиконання плану щодо внутрішнього ПДВ та дивідендів.

Пріоритети фінансування видатків

Значна частина бюджетних коштів спрямована на забезпечення обороноздатності та підтримку соціальної сфери в умовах воєнного стану:

Оборона: 1,4 трлн грн (63% усіх видатків).

Погашення боргу: 288,9 млрд грн.

Соціальний захист та підтримка ветеранів: 227,5 млрд грн.

Обслуговування боргу: 184,5 млрд грн.

Медичні гарантії: 92,9 млрд грн.

Зарплати вчителів: 92,7 млрд грн.

Дотації місцевим бюджетам: 26,5 млрд грн.

Для підтримання фінансової стійкості уряд продовжує співпрацю з МВФ та виконання зобов'язань у межах Ukraine Facility, що дозволяє залучати безповоротну допомогу та забезпечувати стабільність бюджету в умовах затяжної війни.

Читайте також: Комітет схвалив зміни до Бюджету-2026: на що витратять додаткові мільярди та як фінансуватимуть оборону