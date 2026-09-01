Акції ринків, що розвиваються, покажуть кращі результати в серпні за останні два десятиліття

Акції ринків, що розвиваються, демонструють найбільше зростання з серпня 2004 року. Це ралі виходить за межі великих компаній, які займаються штучним інтелектом, та отримує підтримку від сировинних товарів, чутливих до послаблення долара. Про це пише Bloomberg.

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Що показує індекс акцій країн, що розвиваються

У понеділок індекс акцій країн MSCI Inc., що розвиваються знизився на 0,1%, що дозволило скоротити падіння до 1,4%. Це сталося завдяки недавньому відновленню акцій південнокорейських виробників мікросхем.

Попереднє зниження було викликане побоюваннями щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході та очікуваннями підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою у вересні.

Зростання, що склало 3,3% цього місяця, підтверджує, що акції ринків, що розвиваються, продовжують залишатися привабливими для глобальних інвесторів, які прагнуть диверсифікувати свої портфелі за рахунок активів, номінованих у доларах США. Ця тенденція також сприяє збільшенню попиту золото. Ці фактори допомогли уникнути волатильності, що зазвичай спостерігається під час свят у північній півкулі.

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Незважаючи на інфляційні ризики, пов'язані з конфліктом в Ірані, та жорстку позицію голови ФРС Кевіна Уорша, зростання продовжується завдяки акціям невеликих компаній у сфері штучного інтелекту та секторам, не пов'язаним з ШІ, включаючи китайську біотехнологію.

Торгівля, заснована на знеціненні долара, яка передбачає поступове зниження його купівельної спроможності для полегшення боргового та бюджетного тиску, сприяє зміцненню позицій, зазначає Хаснайн Малік, керівник відділу стратегії з акцій ринків, що розвиваються, і геополітиці в Tellimer.

«Побоювання США з приводу бюджетної політики і державного боргу призвели до нового притоку капіталу в активи ринків, що розвиваються, номіновані в місцевій валюті, включаючи акції», — заявив Малик. «Ситуація довкола провідних компаній у сфері технологій штучного інтелекту стабілізувалася. Знецінення долара також спонукало ціни на золото».

Південнокорейські акції

Південнокорейські акції продемонстрували відновлення після повідомлення від Samsung Securities про те, що пенсійні фонди почали активно купувати акції технологічних компаній. Акції компаній SK Hynix і Samsung Electronics завершили торгову сесію з приростом не менше 1,2%, що дозволило індексу ринків, що розвиваються, частково відновити втрачені позиції після попереднього падіння.

Відновлення на ринку відбулося після початку тижня на нестабільних нотах: США та Іран відновили шестимісячний конфлікт, обмінявшись ударами. Уорш посилив тиск на фінансові ринки, заявивши у Джексон-Холі, що інфляція не показала значного уповільнення. Ця заява підштовхнула інвесторів до підвищення ймовірності збільшення процентної ставки на 25 базисних пунктів у вересні, що оцінюється більш ніж у 60%. В азіатському регіоні дані показали, що виробнича активність у Китаї в серпні перевищила прогнози, незважаючи на скорочення, що продовжується, другий місяць поспіль.

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