Акції ринків, що розвиваються, демонструють найбільше зростання з серпня 2004 року. Це ралі виходить за межі великих компаній, які займаються штучним інтелектом, та отримує підтримку від сировинних товарів, чутливих до послаблення долара. Про це пише Bloomberg.
Акції ринків, що розвиваються, покажуть кращі результати в серпні за останні два десятиліття
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Що показує індекс акцій країн, що розвиваються
У понеділок індекс акцій країн MSCI Inc., що розвиваються знизився на 0,1%, що дозволило скоротити падіння до 1,4%. Це сталося завдяки недавньому відновленню акцій південнокорейських виробників мікросхем.
Попереднє зниження було викликане побоюваннями щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході та очікуваннями підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою у вересні.
Зростання, що склало 3,3% цього місяця, підтверджує, що акції ринків, що розвиваються, продовжують залишатися привабливими для глобальних інвесторів, які прагнуть диверсифікувати свої портфелі за рахунок активів, номінованих у доларах США. Ця тенденція також сприяє збільшенню попиту золото. Ці фактори допомогли уникнути волатильності, що зазвичай спостерігається під час свят у північній півкулі.
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Незважаючи на інфляційні ризики, пов'язані з конфліктом в Ірані, та жорстку позицію голови ФРС Кевіна Уорша, зростання продовжується завдяки акціям невеликих компаній у сфері штучного інтелекту та секторам, не пов'язаним з ШІ, включаючи китайську біотехнологію.
Торгівля, заснована на знеціненні долара, яка передбачає поступове зниження його купівельної спроможності для полегшення боргового та бюджетного тиску, сприяє зміцненню позицій, зазначає Хаснайн Малік, керівник відділу стратегії з акцій ринків, що розвиваються, і геополітиці в Tellimer.
«Побоювання США з приводу бюджетної політики і державного боргу призвели до нового притоку капіталу в активи ринків, що розвиваються, номіновані в місцевій валюті, включаючи акції», — заявив Малик. «Ситуація довкола провідних компаній у сфері технологій штучного інтелекту стабілізувалася. Знецінення долара також спонукало ціни на золото».
Південнокорейські акції
Південнокорейські акції продемонстрували відновлення після повідомлення від Samsung Securities про те, що пенсійні фонди почали активно купувати акції технологічних компаній. Акції компаній SK Hynix і Samsung Electronics завершили торгову сесію з приростом не менше 1,2%, що дозволило індексу ринків, що розвиваються, частково відновити втрачені позиції після попереднього падіння.
Відновлення на ринку відбулося після початку тижня на нестабільних нотах: США та Іран відновили шестимісячний конфлікт, обмінявшись ударами. Уорш посилив тиск на фінансові ринки, заявивши у Джексон-Холі, що інфляція не показала значного уповільнення. Ця заява підштовхнула інвесторів до підвищення ймовірності збільшення процентної ставки на 25 базисних пунктів у вересні, що оцінюється більш ніж у 60%. В азіатському регіоні дані показали, що виробнича активність у Китаї в серпні перевищила прогнози, незважаючи на скорочення, що продовжується, другий місяць поспіль.
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Вересень приносить інвесторам ринків, що розвиваються, безліч ризиків, починаючи з публікації даних про зайнятість у США за серпень 4 вересня і закінчуючи даними по інфляції 11 вересня і рішенням ФРС за процентною ставкою 16 вересня. Підвищення відсоткової ставки може компенсувати наслідки знецінення долара, збільшивши його вартість та прибутковість казначейських облігацій, але водночас знизивши привабливість більш ризикованих активів.
Волатильність на фондовому ринку знизилася завдяки надходженню капіталу. Індекс страху на ринках, що розвивається, який розраховується Чиказькою біржею опціонів і показує очікувані коливання, досяг найнижчого рівня з лютого.
Зростання фондового ринку стало менш концентрованим. Компанії SK Hynix, Samsung Electronics та Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., на які цього року припадало 82% коливань індексу Bloomberg Emerging Markets Large & Mid Cap Index до липня включно, внесли лише 11,5% зростання ринку в серпні.
Успішний рік для облігацій ринків, що розвиваються, обіцяє продовжитися завдяки поверненню «торгівлі знецінюванням долара», що сприяє припливу коштів у цей клас активів, на думку керуючих фондами.
Індекс облігацій ринків, що розвиваються, в місцевій валюті встановив кілька рекордів за останні тижні, оскільки інвестори скоротили свої позиції в доларах через побоювання, що відновилися, щодо зростаючого державного боргу США і дефіциту бюджету — тенденції, відомої як «торгівля знеціненням долара».
Перехід від доларових активів також сприяв зміцненню валют. Індекс валют ринків, що розвиваються, на початку тижня практично не змінився, продовжуючи тенденцію зростання другий місяць поспіль і демонструючи кращий квартальний результат з червня 2025 року. Південнокорейська вона, південноафриканський ранд та ізраїльський шекель показали значне зростання цього місяця, тоді як польський злотий лідирував за приростом у понеділок, оскільки інфляція у Польщі перевищила очікувані показники. Інфляція у Польщі досягла 14-місячного піку, що знижувало ймовірність зниження відсоткових ставок.
Єгипетський фунт зазнав найсильнішого падіння за місяць на офшорному ринку після рішення Міністерства фінансів США відключити філії Banque Misr в ОАЕ від американської фінансової системи в рамках санкцій проти Ірану. Центральний банк Об'єднаних Арабських Еміратів заявив про початок розслідування щодо єгипетського банку.
На ринку доларових облігацій суверенний борг Сенегалу виявився стійким до тиску рейтингового агентства Moody's, яке не підтвердило свій прогноз, зроблений у вихідні. Облігації країни з погашенням у 2033 році продемонстрували одні з найкращих результатів на ринках, що розвиваються, подорожчавши на 0,4 цента за долар. Минулого тижня прибутковість облігацій впала до рекордно низького рівня, перевищивши 20%.
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